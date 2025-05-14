无论国际风云如何变化，中国始终做拉美和加勒比国家的好朋友、好伙伴，携手在各自现代化征程上并肩前行，共同谱写构建中拉命运共同体新篇章

5月13日，习近平主席出席中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议开幕式并发表主旨讲话，回顾中拉关系发展，阐述中拉命运共同体重要理念的丰富内涵、实践成就和广阔前景，宣布中方愿同拉方携手启动五大工程，共谋发展振兴，共建中拉命运共同体，为深化中拉合作擘画蓝图，为推动全球南方联合自强、共同发展注入正能量。

历经10年，中拉论坛已经从一棵稚嫩幼苗长成挺拔大树，结出了丰硕果实。2015年，习近平主席同拉美和加勒比国家代表一道，在北京出席中拉论坛首届部长级会议开幕式，宣告中拉论坛成立。10年来，在元首外交战略引领和双方共同努力下，中拉坚持平等相待的合作原则、互利共赢的合作目标、灵活务实的合作方式、开放包容的合作精神，推动中拉论坛蓬勃发展，整体合作与双边合作协同发力，引领中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新阶段，赋予中拉命运共同体深刻内涵。参加此次论坛的拉方人士高度评价拉中论坛10年发展取得的丰硕成果，赞赏中国为推动拉中合作、促进拉美经济社会发展作出的重大贡献。

新世纪以来特别是近些年来，中拉不断书写着命运与共的佳话。拉美和加勒比建交国始终坚持一个中国原则，中方坚定支持拉方走符合自身国情的发展道路，支持拉方维护国家主权独立、反对外部干涉；顺应经济全球化大势，推动贸易、投资、金融、科技、基础设施建设等领域务实合作不断深化；积极开展防灾减灾救灾合作，携手应对飓风、地震等自然灾害和世纪疫情；践行真正的多边主义，共同维护国际公平正义，推动全球治理体系改革，促进世界多极化和国际关系民主化……中拉已经成为携手共进的命运共同体，其鲜明底色是平等相待，强大动力是互利共赢，胸怀品格是开放包容，根本追求是造福人民，具有蓬勃生命力和广阔发展前景。

当前，世界百年变局加速演进，多重风险交织叠加，各国唯有团结协作，才能维护世界和平稳定，促进全球发展繁荣。中国同拉美和加勒比国家都是全球南方重要成员，独立自主是中拉的光荣传统，发展振兴是中拉的天然权利，公平正义是中拉的共同追求。面对地缘政治和阵营对抗暗流涌动，单边主义、保护主义逆流滋长，中方愿同拉方携手启动“团结工程”“发展工程”“文明工程”“和平工程”“民心工程”五大工程，共同落实三大全球倡议。“每年邀请300名拉共体成员国政党干部来华考察访问”“提供660亿元人民币信贷资金额度”“举办中拉文明对话大会”“根据拉共体成员国需求实施执法培训项目”“向拉共体成员国提供3500个政府奖学金名额”……一系列务实举措将为中拉关系行稳致远注入新动能，为构建中拉命运共同体明确前进方向。参加论坛的拉方人士表示，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和三大全球倡议，为世界开辟了和平繁荣进步的光明前景。面对充满不确定性的世界，拉中应携手合作、同舟共济，推动拉中命运共同体建设不断取得新进展，共创拉中合作美好未来。

“人生乐在相知心”“拥有朋友就拥有宝藏”，中拉跨山越海，但都珍视友谊。无论国际风云如何变化，中国始终做拉美和加勒比国家的好朋友、好伙伴，携手在各自现代化征程上并肩前行，共同谱写构建中拉命运共同体新篇章。

《 人民日报 》（ 2025年05月14日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)