人民网北京5月13日电 （记者张荣）5月12日，“中国—巴西商业研讨会”在北京举行，中巴两国400多名政要、企业家和机构代表出席活动。多位巴西政府官员表示，中国是巴西的重要伙伴，期待卢拉总统此次的访华之旅达成重要成果。

在全球贸易局势日益紧张、多边协议面临挑战的背景下，中巴两国作为全球南方的重要成员，在捍卫自由贸易和多边主义方面展现出高度一致的立场。巴西出口与投资促进局局长若热·维亚纳在接受人民网采访时指出：“世界正面临紧张局势，像关税、不遵守协议等问题层出不穷。中国和巴西正在努力推动多边主义和自由贸易的发展。”他强调，本次研讨会是中巴两国在商业层面上举办的最大规模的历史性会晤。

他进一步指出，在两国建交五十周年之际，同时也是中巴高层协调与合作委员会建立二十一周年的重要时刻，这场企业家盛会具有划时代意义。“我认为我们正迎来巴中关系的历史性时刻。巴中两国领导人已多次举行会晤，未来还会继续加强交流，尤其是巴西目前担任金砖国家轮值主席国。”

两国领导层的高度共识也得到了与会官员的一致认可。巴西矿产与能源部长亚历山大·西尔韦拉强调：“毫无疑问，中国是巴西最大的贸易伙伴，也是目前巴西最重要的政治伙伴。”他表示，卢拉总统一直倡导多边主义和持续对话，以制定真正有助于社会包容、改善民生的政策。“这也是双方领导人的共同愿景。”

巴西农业界同样希望借助卢拉总统的此次访问巩固和深化对华合作关系。巴西农业和畜牧业部部长卡洛斯·法瓦罗表示：“自卢拉再次当选巴西总统以来，他就明确主张提高巴西的国际地位，特别是加强与金砖国家成员之间的联系。中国是巴西最重要的合作伙伴，我们希望巩固这一合作关系。”他还指出，整个拉美地区正在共同参与这场战略合作，“巴西在不断稳步推进，扩大金砖国家朋友圈，共同注入南方能量。”

能源转型是本次会议的重要议题之一。巴西巴伊亚州州长杰罗尼莫·罗德里格斯指出：“如果没有多边合作，单靠一个国家或一个大洲的力量，能源转型是无法实现的。”他表示，巴西在可再生能源领域拥有巨大潜力，包括风能、太阳能、生物质能和矿产资源等。

巴西总统府首席部长鲁伊·科斯塔则强调，“我们希望通过实际行动，把巴中之间签署的协议真正落地。”他说：“我们正在积极推动两国企业之间的会面，鼓励中资企业在巴西投资，也支持巴西企业‘走出去’进入中国市场，双向投资合作正不断深化。”

科斯塔特别指出，巴西在清洁能源和生物燃料领域具有显著的竞争优势。“今天上午，卢拉总统还会见了多家中企汽车制造商，越来越多的中国汽车制造企业正在投资巴西设厂，扩大当地生产。”

卫生领域的合作也在推进。巴西卫生部部长亚历山大·帕迪利亚透露，此次访问促成了与中国有关方面的战略合作。“我们即将签署三项重大技术合作协议，这将为巴西带来更多产品、技术和新理念。”

巴西总统卢拉在当天的研讨会闭幕式上进行了总结发言，他表示，巴西和中国企业间建立的这种合作伙伴关系是不可逆转的。“从现在起，这种合作只会越来越强。我们希望出口更多，同时也希望进口更多。因为良好的贸易政策应该是双向的——有买，有卖。这是双赢，而不是零和游戏。”

他强调，巴中两国关系将坚不可摧。因为中国需要巴西，巴西也需要中国。两国携手，可以使全球南方在世界上获得前所未有的尊重。

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