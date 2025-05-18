人民网里约热内卢5月17日电（记者陈一鸣、宋亦然）一位年长侨胞卷起衣袖，露出常年酸痛的肩膀，四川省中西医结合医院针灸中心副主任郭子衣指尖轻点穴位，入针沉稳，针身轻颤，接受治疗的侨胞瞬间眉头舒展：“肩头一下子松快多了！”不远处，四川省骨科医院天府院区颈肩腰腿痛科副主任医师吴忌正熟练地为患者推拿调理，双手沿着脊背循经络而行，按、揉、捏、推节奏分明，动作如行云流水，患者原本僵硬的背部逐渐放松……

当地时间5月17日，由四川省侨务办公室和四川省中医药管理局主办、巴西中国和平统一促进会承办的“四川中医名家海外惠侨巡诊”活动在巴西里约热内卢举行，吸引了近200名侨胞前来就诊咨询。

活动现场，专家团队正在为侨胞进行健康问诊。人民网记者 宋亦然摄

带队的四川海外联谊会副会长黄永明在致辞中介绍说，参加此次活动的中医专家来自四川省内多家知名医院，涵盖内科、骨科、消化科、针灸推拿等多个专业领域，为当地侨胞提供面对面问诊、中医知识讲座和养生建议。“这项活动不仅是送健康、送温暖，更是传递祖（籍）国对海外游子牵挂与关爱的重要方式。”黄永明说。

四川海外联谊会副会长黄永明发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

“本次义诊不仅展示了中医药‘简、便、验、廉’的特色优势，也为增进巴西侨胞对中医文化的了解搭建了平台。海外华侨华人长期以来对中医有着浓厚兴趣和深厚信任，此次四川专家的到来，为广大侨胞带来了实实在在的健康福音。”巴西中国和平统一促进会会长张小春在致辞中说。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在致辞中表示，中医文化博大精深，是中华优秀传统文化的重要代表，深受海外侨胞喜爱。此次四川中医专家远道而来，体现了对侨胞的深切关怀。他希望侨胞继续发挥“以侨为桥”的作用，积极向当地社会传播中医文化，让更多巴西民众了解中国、亲近中国。

巴西中国和平统一促进会会长张小春发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

义诊现场，来自四川省成都中医药大学附属医院、四川省第二中医医院、四川省中西医结合医院等机构5名专家组成的医疗团队，为患者一对一辨证施治，现场开具药方、指导食疗，深受侨胞欢迎。不少前来就诊的侨胞表示，因语言障碍和时间限制，平时很难接受系统的中医治疗，此次能在侨居地见到家乡名医，感到既安心又激动。

活动现场，四川省中西医结合医院针灸中心副主任郭子衣正在为当地侨胞问诊。人民网记者 陈一鸣摄

活动现场，成都中医药大学附属医院消化内科主任冯培民正在为当地侨胞把脉。人民网记者 宋亦然摄

活动现场，四川省骨科医院天府院区颈肩腰腿痛科副主任医师吴忌正在为当地侨胞推拿。人民网记者 陈一鸣摄

“此次里约巡诊虽时间不长，但让我们深切感受到来自祖国的关爱。”一位从巴拿马远道而来的华侨在接受人民网记者采访时动情地说，“看到家乡的白衣天使千里迢迢为我们送医送药，大家心里都涌动着浓浓的感激之情。”

来到里约热内卢之前，参加“四川中医名家海外惠侨巡诊”的专家们已在巴西第一大城市圣保罗开展了一次义诊，此后还将前往阿根廷首都布宜诺斯艾利斯服务侨胞。据了解，四川省近年来积极推动中医药“走出去”，已在多个国家设立“天府云医·海外惠侨远程医疗站”，并开展一系列海外巡诊和文化交流活动，助力中医药在世界舞台上焕发新活力，有效推动中医药文化在海外的传播和落地。

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