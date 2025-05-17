人民网迪拜5月16日电 （记者管克江）5月16日上午，迪拜中国学校体育馆内，宇树科技机器人与机器狗上演动感劲舞，为学校“‘艺’想天开，大放‘艺’彩”第三届校园艺术节揭幕。

孩子们争相同机器人握手。迪拜中国学校供图

演出场景。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

从古典诗词到现代歌舞，从传统武术到流行文化，各班学生以丰富的艺术形式诠释对美的追求。304班《古韵童心》以童声诵诗、琴韵悠扬展现千年文化浸润，502班《朝代歌》用歌声串联华夏文明脉络，102班《天地玄黄》以刚柔并济的武术表演赢得喝彩。现代艺术板块同样亮点纷呈：802班舞蹈《ETA》活力四射，404班《APT》将现代舞与爵士鼓创新融合。

家国情怀贯穿始终：202班手势舞合唱《大中国》、204班歌伴舞《中华美少年》，以激昂旋律抒发对祖国的深情；901班学生演唱的《明天会更好》，寄托着海外学子对未来的美好期许，引发全场共鸣。

学生在演出。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

迪拜中国学校校长郑丽表示，作为海外第一所全日制中国学制基础教育学校，迪拜中国学校致力于创新文化传承路径。比如开场机器人演出有助于引导学生以全球化视野理解“科技+文化”的融合价值。“希望同学们在传统与现代的碰撞中，成为兼具文化底蕴与创新思维的新时代世界公民”。

部分师生合影。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

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