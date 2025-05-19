新华社吉隆坡5月18日电 通讯丨“‘兴兴’‘靓靓’，我们永远爱你们！”——马来西亚民众依依惜别大熊猫启程归国

新华社记者王嘉伟 程一恒 毛鹏飞

18日清晨，天光微亮，大批当地民众便自发聚集到马来西亚国家动物园与机场周边，与两只憨态可掬的大熊猫依依惜别——“兴兴”和“靓靓”将在当天上午结束11年的旅马生活，启程回中国。

5月18日，在马来西亚吉隆坡国际机场，工作人员运送大熊猫。新华社记者 程一恒 摄

自2014年抵达马来西亚，“兴兴”和“靓靓”便迅速赢得民众喜爱，成为动物园中最受欢迎的成员之一。许多马来西亚民众经常前来探望，与它们互动、合影，留下温馨回忆。

连日来，在得知两只大熊猫即将回国的消息后，特地来动物园与它们告别的马来西亚民众络绎不绝。来自雪兰莪州的27岁女子努鲁尔·瓦希达·因希拉在接受新华社记者采访时动情地说：“第一次见到大熊猫时，我就被它们毛茸茸的可爱模样迷住了。它们如同使者一般，增进了马来西亚与中国之间的友谊，更拉近了两国人民之间的情感距离。”

5月18日，在马来西亚吉隆坡国际机场，工作人员运送大熊猫。新华社记者 程一恒 摄

记者在现场看到，随着运载大熊猫的车队缓缓驶出马来西亚国家动物园，成群的“粉丝”挥舞着印有大熊猫照片的纪念品，不少人流下眼泪，高喊：“再见了，‘兴兴’‘靓靓’，我们永远爱你们！”许多民众举起手机拍下这感人一幕。

5月18日，民众聚集在马来西亚吉隆坡的国家动物园外与大熊猫告别。新华社发（张纹综摄）

“希望两只大熊猫回到中国后安享晚年、吃饱睡好，每天都过得幸福快乐，无忧无虑，谢谢它们11年来为马来西亚人带来的快乐与陪伴。”当地民众方楚云含泪说。

马来西亚国家动物园副主席罗斯利当天在接受媒体采访时表示，“兴兴”和“靓靓”健康状况良好，马来西亚国家动物园一直努力支持大熊猫保护合作计划，感谢今早特意前来送别的“粉丝”们，“他们的到来充分体现了马来西亚民众对大熊猫的关心与喜爱”。

5月18日，民众聚集在马来西亚吉隆坡的国家动物园外与大熊猫告别。新华社发（张纹综摄）

马来西亚国家动物园大熊猫保护中心的饲养员阿克迈勒多年来悉心照料大熊猫，被网友亲切称为“熊猫奶爸”。“照顾大熊猫就像照顾自己的孩子一样，已经成为我生活中的一部分。”他说，虽有不舍，但衷心祝愿它们归途顺利，健康快乐。

5月18日，在马来西亚吉隆坡，运送大熊猫的汽车从国家动物园驶出。新华社发（张纹综摄）

11年来，“靓靓”分别于2015年、2018年和2021年产下“暖暖”、“谊谊”和“升谊”三只雌性幼崽。“暖暖”于2017年11月回国，“谊谊”和“升谊”也于2023年8月返回中国。据悉，中马双方即将开展新一轮大熊猫保护合作协议，预计今年将有一对新的大熊猫抵马，延续两国友好合作。

5月17日，在马来西亚吉隆坡的国家动物园，一名小女孩与大熊猫雕塑合影。新华社记者 程一恒 摄

马来西亚天然资源、环境和气候变化部长尼克·纳兹米曾表示，马来西亚将继续致力于与中国在大熊猫保育及科学研究领域的合作，希望大熊猫作为“友谊大使”，进一步增进马中两国的理解和合作。

5月17日，在马来西亚吉隆坡的国家动物园，人们在大熊猫馆内举着大熊猫“兴兴”和“靓靓”的牌子合影。新华社记者 程一恒 摄

(责编：贾文婷、张悦)