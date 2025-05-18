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国际观察丨特朗普中东行的“生意经”

2025年05月18日09:29 | 来源：新华网
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新华社开罗5月17日电 题：特朗普中东行的“生意经”

新华社记者吴宝澍

美国总统特朗普16日结束对沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋的访问。此行期间，美国与海湾三国签署涉及军售、投资等一系列单子。

分析人士认为，特朗普此行重点在于“谈生意”：在内政层面借此缓解共和党执政压力，在外交层面继续把安全和经济捆绑叫卖。至于伊核问题、叙利亚、巴以等中东国家关心的关键地区事务，几无进展。

签单背后的利益捆绑

特朗普访问期间，美国与海湾三国签署了一系列经济协议，涵盖国防、航空、能源、铝业等领域。

2025年5月13日，在沙特阿拉伯利雅得，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（右）会见美国总统特朗普。新华社发（沙特通讯社供图）

2025年5月13日，在沙特阿拉伯利雅得，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（右）会见美国总统特朗普。新华社发（沙特通讯社供图）

美国分析人士解读，特朗普政府执政百日的民意支持率跌至近80年来美国历任总统同期最低，迫切需要利用这次访问敲定投资和采购协议，以此安抚美国民众的不满。

同时，专家认为，从此行结果来看，特朗普政府谋求加强对海湾国家的“安全和经济捆绑”，以此不断汲取海湾国家资金。

巴勒斯坦阿拉伯美国大学政治学教授阿姆贾德·阿布·伊兹说，特朗普政府试图以大规模军售和商业交易对伙伴国家施加影响。海湾国家资金雄厚、投资能力强，被特朗普视作获取利益的关键目标。

山东师范大学中东研究中心副主任赵北平认为，美方此次签署的协议有两方面特点及谋划：一是军售金额大，目的是以提供安全保障的形式吸纳海湾国家巨额资金，用来增加美国军工产业的收入，同时巩固美方对地区安全的影响力；二是关键领域多，试图借外资提振美国经济发展，特别是在能源、矿产、人工智能、高端制造业等关键领域为美国注资。

匪夷所思的“和平努力”

在地区事务上，特朗普在伊核问题和美叙关系上频频释放信号，但就加沙问题言及甚少。分析人士认为，特朗普政府的中东政策仍然以谋取美国地缘政治利益为目的，难以获得地区认可。

特朗普此行频频喊话伊朗，要求伊朗尽快与美达成核协议，否则对伊实施大规模“极限施压”。他13日在沙特首都利雅得说，如果伊朗拒绝美方提议，美国“会让伊朗石油出口变成零”。伊朗外交部长阿拉格齐14日回应，美国及其霸权政策是伊朗经济困境的根源，美国试图强加一个顺从美国的政权，这“违背伊朗人民的尊严”。

2025年5月10日，伊朗外长阿拉格齐在卡塔尔多哈出席第四届阿拉伯-伊朗对话会议时讲话。新华社发（主办方供图）

2025年5月10日，伊朗外长阿拉格齐在卡塔尔多哈出席第四届阿拉伯-伊朗对话会议时讲话。新华社发（主办方供图）

美国时事评论员法里德·扎卡利亚指出，正是在特朗普的首个总统任期内，美国宣布退出伊核协议。现在特朗普政府的做法是，在当初制造问题之后又去解决问题、继而宣布自己成功重塑地区局势，这“实在匪夷所思”。

访问期间，特朗普还高调宣布将解除美国对叙利亚的制裁。分析人士指出，美国此举既有迎合沙特等海湾国家的意图，也有为此访催生“成果”的心思。但美方解除制裁的过程可能十分漫长，具体方式也尚不明确。另有媒体报道，为换取美方解除制裁，叙利亚可能要与美方分享叙境内矿产开发权等利益。

在备受关注的加沙问题上，特朗普此行着墨甚少，只是称美方将让双方“尽快结束战争”。就在他访问期间，以色列加大对加沙地带空袭力度，15和16日两天内造成超过250人死亡。巴勒斯坦政治分析人士胡萨姆·达贾尼说，美方在加沙问题上的种种做法都不是出于道义考虑，而是以确保自身利益为前提。

埃及阿拉伯及国际问题专家穆斯塔法·阿明指出，美国所谓“和平努力”的背后意图，仍是维系其霸权地位、扩大其经济和地缘利益，包括对关键资源的控制。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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