5月16日，在土耳其方面主持下，俄罗斯和乌克兰代表团在土耳其伊斯坦布尔举行会谈。新华社发（土耳其外交部供图）

俄罗斯和乌克兰两国代表团16日在土耳其伊斯坦布尔重启关于和平解决俄乌冲突的直接谈判，这是双方3年来举行的首次直接谈判。在俄乌谈判开始前，美国、乌克兰和土耳其三方在多尔玛巴赫切宫总统办公室举行会谈。