人民网巴黎5月23日电 （记者于超凡）法国高等科学研究所（IHES）近日宣布，中国青年数学家王虹将于2025年9月1日起正式出任该所数学学科终身教授。同时，她还将担任IHES与纽约大学联合设立的职位，并兼任纽约大学科朗数学科学研究所数学教授。

法国高等科学研究所所长伊曼纽尔·乌尔莫表示，此次与纽约大学联合任命王虹教授，彰显了双方在基础科学研究方面的紧密合作与共同承诺。纽约大学科朗数学科学研究所所长罗塞尔·卡夫利思表示，王虹是一位杰出的数学家。她在三维挂谷猜想上的突破，极大地激发了整个科学界的关注与热情。我们相信，这一国际合作平台将进一步推动她的研究并促成更多重要成果的诞生。

王虹表示，“在巴黎萨克雷大学攻读硕士期间，我与法国数学界建立了深厚的联系。很荣幸能够加入法国高等科学研究所，这里是曾孕育出无数重要数学定理和杰出学者的殿堂。”

现年34岁的王虹出生于广西省桂林市。2011年，她毕业于北京大学数学系，随后赴法国深造，于2014年获得巴黎综合理工学院工程师学位及巴黎萨克雷大学数学硕士学位。之后，她前往美国麻省理工学院攻读博士学位，并于2019年在著名数学家拉里·古斯的指导下完成博士论文。博士毕业后，王虹在普林斯顿高等研究院从事博士后研究，后加入加州大学洛杉矶分校任助理教授。自2023年起，她一直在纽约大学科朗数学科学研究所担任副教授。

作为调和分析领域的重要学者，王虹在限制猜想、局部平滑猜想等多个重要领域取得突破性成果。2022年，她荣获“玛丽安·米尔札哈尼新前沿奖”，以表彰其在该领域的卓越贡献。近期，她与数学家约书亚·扎尔共同宣布，成功解决了存在逾百年的三维挂谷猜想，这一成果在数学界引发强烈反响。

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