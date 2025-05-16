徐祥丽

十年春华秋实，十年携手同行。自2015年中拉论坛正式启航以来，中国与拉美和加勒比国家共同体之间的关系也同论坛一样茁壮成长，枝繁叶茂、硕果累累。站在十年的历史节点上，中拉论坛第四届部长级会议在北京成功举行，习近平主席擘画“五大工程”蓝图，为中拉双方共谋发展振兴指明了方向，为动荡世界注入团结合作的稳定力量。​

中拉论坛成立的十年，是双方战略互信不断深化、务实合作持续拓展的十年。从首届部长级会议到百余场分领域论坛，中拉论坛作为中拉整体合作主渠道，通过多份成果文件，为双方深化政治互信、促进务实合作作出规划，为中拉关系整体合作并行互促提供澎湃动力。

中拉经贸合作收获喜人成果：中拉货物贸易额不断攀升，中国稳居拉美第二大贸易伙伴地位。中拉合作提质彰显成效：从秘鲁钱凯港到拉美首个5G网络全覆盖的环保轻工业园，从阿根廷贝尔格拉诺铁路到哥伦比亚街头穿梭的中国品牌电动出租车，一大批“一带一路”标志性工程落地生根，成为拉美现代化进程的“加速器”。中拉发展成果惠及人民：中国在20多个拉美国家设立孔子学院或孔子课堂；“小而美”民生项目和“未来之桥”培训交流营等人文交流活动持续开展，促进中拉文明互鉴、民心相通。

本届会议期间，中方宣布愿同拉方携手启动“团结工程”“发展工程”“文明工程”“和平工程”“民心工程”五大工程，共同落实三大全球倡议。会议通过了北京宣言和共同行动计划（2025—2027），双方达成的三年合作项目超过100项。丰硕的成果为中拉合作注入新的强劲动力，获得各方热情赞赏。墨西哥国际政治专家赫拉尔多·托雷斯·巴尔德斯说：“中国始终愿意倾听拉美的声音。”多米尼克外长文斯·亨德森表示，“中国是稳定的、创造机遇的力量。”

当前，世界百年变局加速演进，单边主义、保护主义逆流涌动，唯有团结合作，才能促进全球发展繁荣。中拉作为全球南方重要成员，正以实际行动回应时代之问。中拉合作证明，发展中国家的团结不是口号，而是改变命运的力量。面向未来，中拉正以“五大工程”为笔，以务实合作为墨，共同绘制人类命运共同体的壮美画卷。

(责编：徐祥丽、杨牧)