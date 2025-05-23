人民网记者管克江 薛丹

今年4月，伊拉克总理苏达尼以视频方式主持1000所示范学校项目完工仪式。在这1000所示范学校中，中国电建承建了679所学校，分布在伊拉克10个省份，很多学校陆续投用。这些学校设计现代、功能完备、质量优良，被伊拉克民众亲切地称为——“中国学校”。近日，人民网记者走进这些示范校，和当地师生一同感受搬入“中国学校”的喜悦。

从卡尔巴拉市向南，跨越静静流淌的幼发拉底河，约两个小时后，我们到达卡迪西亚省省会迪瓦尼耶市的阿尔·图拉女子学校。

图为阿尔·图拉女子学校学生。人民网记者 薛丹摄

阿尔·图拉女子学校是当地首批通过竣工验收并移交的学校之一。教学楼被设计成楔形文字造型，橙白相间的外墙格外醒目。

校长玛亚达·卡迪姆说，学校建筑的设计契合两河流域的文化特征，这能增强伊拉克学生的文化自豪感和上进心。“我的外孙女在这里上一年级。上学第一天，我告诉她要好好爱惜学校设施，因为这所‘中国学校’要用十年、二十年甚至五十年。我还要求她好好学习，将来做对社会有用的人。”

学校项目工程师阿玛尔·塔赫尔也有两个女儿在这里上学。“作为家长，我深深知道良好学习条件对孩子教育的重要性。同时，当我看到还有很多孩子不得不在简易板房上课时，让‘中国学校’早日落成投用的动力就更强了。”

据介绍，多个伊拉克政府部门参与了示范学校项目。内阁秘书处抓总，住房建设部监督建筑质量，教育部跟进教学设施完善。阿玛尔·塔赫尔说，学校项目涉及部门众多，但大家的目标是一致的，那就是“缓解伊拉克学生上课难问题，把示范学校建成伊拉克学校的样板”。

“你们觉得这一目标实现了吗？”听到这个问题，阿玛尔·塔赫尔回答，学校的老师和学生最有发言权。他补充道：“从她们的一张张笑脸上，你不难得出答案。”

校园里，孩子们争相挤到记者的镜头前表达自己的喜悦：10岁的艾玛说，她最喜欢和同学们课间到宽敞的走廊里玩耍；11岁的哈迪尔说，她最爱上英语课；四年级的法蒂玛说，她希望多了解中国，将来去中国留学……

法蒂玛的父亲莫阿梅尔表示，自去年搬到新学校上学以来，明显感觉女儿自信多了，学习成绩也得到了提升。“与‘板房’学校相比，学校条件实现了跨越式提升。这样的环境激发了学生们的好奇心，让他们有了更多的创造力。”莫阿梅尔说，法蒂玛每天放学回家后，都会把校园里发生的点点滴滴告诉自己。“我真心希望她能在这样的环境里好好学习，将来能够去上中国大学。”

图为阿尔·图拉女子学校校园一景。人民网记者 管克江摄

“在这样的环境中学习，孩子们有了更多实现梦想的机会。”英语老师扎哈拉·阿伊萨表示，学校条件好了，不仅学生们学习劲头更足，作为老师也感觉肩负的责任更重了。

项目经理陈建春介绍，卡迪西亚是一个农业省，人口居住分散，这也导致了示范学校间隔疏远，当地采购资源匮乏，学校建设初期遭遇较大挑战。“我们团结攻坚，确保了工程质量和进度。最终，61所学校在项目群中较早实现了移交。”他表示，学校项目不仅展示了中国企业的专业实力和良好形象，也为中伊两国在教育和基础设施建设领域的合作奠定了坚实基础。

伊拉克内阁秘书处驻卡迪西亚省示范学校项目部负责人马尔万·哈桑表示，他在学校建设领域已经有二十年的工作经历。示范学校项目建设规模之大、涉及范围之广、推进难度之大前所未有。特别是在卡迪西亚这样的农业省，能按时建成全部61所学校本身就是巨大成就。“我要感谢中国企业，你们展现了中国建设的质量和速度。”马尔万·哈桑同时表示，伊拉克教学设施不足的挑战依旧存在。例如，阿尔·图拉的学生虽然已经从旧校舍搬到了新学校，但因为学生人数众多，新学校仍然需要采用上午和下午“两班倒”的上课方式，目前只能通过这种方式来解决教学空间不足的问题。“希望随着更多学校项目的推进，彻底解决学生们上学难问题。”

图为阿尔·图拉女子学校学生在上生物课。人民网记者 薛丹摄

今年4月份，卡迪西亚省61所学校项目完工暨启用仪式举行。卡迪西亚省教育部部长艾哈迈德·贾里哈维表示，示范学校的建成将极大改善当地的教学条件，为孩子们提供更加优质的教育环境。“这不仅是伊拉克教育事业发展的一座重要里程碑，也是中伊两国友谊和合作的又一见证”。

中国电建中东北非区域总部副总经理李德智在伊拉克全程负责了示范学校项目群建设。他表示，示范学校项目为中企在伊拉克树立良好口碑。伊拉克内阁秘书处曾表示中国电建是其最忠实的伙伴，将持续深化与中国电建的合作。“我们将继续精益求精推进项目，为中伊高质量共建‘一带一路’作出贡献。”

图为阿尔·图拉女子学校学生在上美术课。人民网记者 薛丹摄

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