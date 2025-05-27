人民网伦敦5月26日电 （徐量）2025年全英中华端午龙舟会25日在大曼彻斯特索尔福德市举办，本届赛事吸引了来自包括英国公立医疗、曼城足球俱乐部、企业团队、中资机构以及高校学生队伍在内的49支参赛队，创历史新高。

中国驻英国大使郑泽光与出席开幕式的嘉宾共同参加开幕式剪彩仪式。杨浩鹏摄

中国驻英国大使郑泽光在开幕致辞中指出，全英中华端午龙舟会展现了团结协作与友谊合作，当地华人社区对经济社会发展及中英文化交流贡献突出。曼彻斯特作为英国传统工业基地，现已成为创新、教育、文化和体育中心，且与中国关系日益深化，惠及双方。中国驻英国大使馆和曼彻斯特总领事馆将继续与当地密切合作，推动曼彻斯特与中国发展更加紧密的关系。

大曼彻斯特副市长、索尔福德市市长保罗·丹尼特在接受采访时表示，赛事迎来第11个年头，对大曼彻斯特地区的华人社群意义重大，同时也在促进我们与中国人民的持续对话和深化关系中发挥着至关重要的作用。

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建表示，每一艘龙舟都象征着一个深刻的真理：成功从来不是孤立完成的。无论是企业还是国家，胜利的背后都离不开团队的紧密协作和共同努力。这一理念正是龙舟精神的真实写照，激励着大家携手并进，共创辉煌。

新华联谊会作为本次活动的主办方，会长许言忠表示，从最初几十人的小型活动，到如今成为中英文化交流的重要品牌，我们见证了民间文化交流的巨大能量。特别令人感到欣慰的是，越来越多英国主流机构主动参与到比赛中来，丰富了赛事内涵，同时在推动中英文化交融方面也起到了积极的作用。

来自曼彻斯特当地食物银行代表队的队员珍妮特告诉记者，过去团队一直是在陆上坐着用木棍练习划龙舟技巧，通过这次活动，大家对中国文化有了更深的理解，同时也非常享受参与龙舟竞赛的全过程。

中英双方的参赛队伍参与龙舟竞渡。杨浩鹏摄

本届龙舟在保留传统竞渡核心的同时，创新活动形式，提升参与体验。活动丰富多彩，涵盖舞龙舞狮、中华歌曲与民族舞蹈表演、传统乐器演奏、功夫展示及互动、秦腔等戏曲艺术、书法与糖画体验、儿童传统手工，以及中医文化展示与健康咨询。

演员蔡卫莉的秦腔表演赢得阵阵好评。 杨浩鹏摄

据介绍自2023年起，新华联谊会将龙舟比赛船队报名费用的10%定向捐赠给英国关爱儿童行动慈善机构，支持弱势儿童群体的发展与福利。

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