人民网迪拜5月19日电 （记者管克江）“2025中国海南自由贸易港—阿联酋推介会”19日在迪拜举行。阿联酋与海南两地政府和自贸区高层、企业领袖及媒体代表逾250人参与，活动聚焦贸易与投资自由化便利化，围绕新能源、金融、生物医药、医疗康养、沉香等产业合作，为海南自贸港打造中阿经贸创新枢纽注入强劲动能。

活动由海南省人民政府与中国驻阿联酋大使馆联合主办，海南省贸促会与海南国际商会承办，迪拜商会、中国亚洲经济发展协会支持。

海南省领导在开幕致辞中强调，海南自贸港封关后将以“零关税、低税率、简税制”为核心，打造市场化、法治化、国际化营商环境，并重点推动与阿联酋在数字经济、绿色能源等领域的深度合作。中国驻阿联酋大使张益明指出，海南自贸港的开放政策与阿联酋“50年发展计划”高度契合，双方合作将为中国—中东经贸合作树立新标杆。

阿联酋经济部次长阿卜杜拉·萨利赫表示，阿方将积极对接海南自贸港的金融自由化与跨境贸易便利化政策，共同探索人工智能、区块链等前沿领域的创新合作模式。阿联酋副总理兼内政部长办公室秘书长、阿拉伯数字经济联盟主席阿里·阿尔·库里博士，迪拜商会亚洲区总监马万·阿尔·马里，迪拜环球港务集团政府关系高级副总裁 奥马尔·穆海里等表示，他们对阿联酋与海南自贸港间的合作前景充满信心，两地政府、园区和贸促机构应该在双边经贸合作中发挥积极作用。

图为推介会现场。主办方供图

海南国际经济发展局系统解读了自贸港优势政策和发展机遇，海南省金融管理局与儋州市政府分别围绕金融开放试点、跨境资金流动、儋州洋浦投资新机遇等进行专题推介。明阳集团、齐鲁制药、梅赛尔医院、海南沉香产业联合会等代表分享了海南的特色产业、特色产品和拓展中东市场的规划，助推双边合作。

会上，海南与阿联酋、沙特等多国机构集中签署4批合作协议，涵盖新能源、自贸区建设、物流产业园、汽车贸易及总部基地建设等。会后特安排了商务洽谈环节，逾100多家中阿双方企业对接，初步达成多项合作意向。

海南相关人士表示，未来，海南自贸港将依托政策优势、区位优势和营商环境优势，持续深化与阿联酋及中东地区的全方位合作，打造中阿合作枢纽和中国对外开放亮丽名片。（人民网杰勒德·阿勒费尔参与采写）

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