人民网迪拜5月13日电 （记者管克江）由中国电建承建的伊拉克首座现代化水泥厂、伊拉克DCCP水泥厂12日在伊拉克库尔德斯坦地区埃尔比勒省举行竣工仪式。伊拉克库尔德斯坦地区政府总理马斯鲁尔·巴尔扎尼、中国水电四局董事长兼总经理庞旭、中国电建中东北非区域总部总经理彭刚、伊拉克达宾集团主席阿拉兹-米尔汗等各界代表百余人出席。

据介绍，伊拉克DCCP水泥厂位于埃尔比勒省，由伊拉克达宾集团和中国电建联合建设，年产水泥205万吨。水泥厂采用中国技术、中国设备、中国资金，采用最高端设备和最先进工艺，实现了水泥生产的高度自动化控制。项目将为当地提供优质的建筑材料，有效弥补伊拉克库区及周边地区水泥的供应缺口，为库区建材行业发展注入崭新活力。

图为伊拉克DCCP水泥厂一景。中国电建供图

马斯鲁尔·巴尔扎尼致辞表示，在不到两年时间里，项目实现正式投产，充分彰显了项目执行团队的专业、高效与卓越，也体现了本地力量与国际合作伙伴之间强有力的协同精神。这项成就令人倍感骄傲，也为库区未来的发展奠定了坚实基础。

巴尔扎尼强调，水泥厂所有排放设施均配备了先进的过滤系统，从源头上解决了烟尘和有害气体对环境的影响。这一举措充分体现了对生态环境的尊重与责任担当。巴尔扎尼最后祝愿伊拉克达宾集团和中国电建在地区开展更多高质量合作。

庞旭表示，该水泥厂是首届中阿峰会和中伊两国领导人会晤成果。中国电建将继续秉持“授人以鱼，不如授人以渔”理念，在项目后续运维保障过程中，持续派驻中方技术人员开展运营工作，同时尽最大努力培养属地化人才。他表示，中企愿与当地各方继续携手合作，共同谱写共建“一带一路”的新篇章。

中伊嘉宾摁下按钮，共同启动水泥厂运行。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

水泥厂全景。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

中伊部分代表合影。中国电建供图

工人行走在厂区。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

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