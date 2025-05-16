5月14日，在法国戛纳举行的第78届戛纳国际电影节上，美国演员汤姆·克鲁斯（右三）等《碟中谍8：最终清算》主创人员出席首映礼。新华社记者 高静 摄

当日，由汤姆·克鲁斯主演的《碟中谍8：最终清算》作为非竞赛单元影片在戛纳举行首映礼。第78届戛纳国际电影节于5月13日至24日举行。