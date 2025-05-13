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乌拉圭驻华大使：拉中环保合作共筑绿色未来

2025年05月13日10:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京5月13日电 （记者周雨）中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议于5月13日在北京举行。日前，乌拉圭驻华大使、拉美和加勒比国家驻华使团团长费尔南多·卢格里斯接受人民网记者专访，畅谈拉中在环保领域的合作。

卢格里斯表示，在应对气候变化和全球能源转型的背景下，中国和乌拉圭均坚定支持多边主义与环境保护，共同支持巴西办好2025年《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会（COP30）。卢格里斯认为，即将在亚马孙热带雨林地区举办的COP30对于广大发展中国家携手应对气候变化意义重大，同时还能让当地民众认识到保护亚马孙地区的重要性。

卢格里斯在中国生活近十年，他目睹了中国发展模式的巨大转变。谈及中国在生态保护领域取得的成就，他指出，中国倡导发展绿色低碳经济，在污染治理、生态保护、应对气候变化等方面采取了一系列措施。尤其值得一提的是大规模植树造林，在遏制荒漠化扩展方面发挥显著作用。

在双边合作层面，卢格里斯强调，中国和乌拉圭在环保领域存在坚实的合作基础。过去几年，双方在可再生能源、电动汽车推广等领域开展了诸多交流与合作。比如在可再生能源方面，乌拉圭在风力发电和太阳能发电上位于全球前列，而中国在新能源技术研发与应用上成果显著，双方可以实现优势互补。两国在这些领域开展合作，不仅有助于自身的绿色发展，也是对全球应对气候变化事业的贡献。

此外，凭借可持续林业发展成果，乌拉圭与中国的合作日益紧密，对华出口首要产品已从肉类、羊毛转变为纸浆、锯材和原木等林产品。这一转变既满足了中国在保护本土森林、持续推进植树造林工作的需求，也为乌拉圭创造了经济收益，实现了互利共赢，成为可持续发展合作的重要动力。卢格里斯相信，拉中有望在环保领域迈向新台阶，为全球环保事业贡献力量，共同构建绿色、可持续的未来。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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