5月13日，在法国南部小城戛纳，第78届戛纳国际电影节主竞赛单元评委会主席、法国女演员朱丽叶·比诺什（右四）携众评委亮相拍照式。新华社记者 高静 摄

第78届戛纳国际电影节于5月13日至24日举行。22部影片将竞逐本届电影节最高奖项“金棕榈奖”。法国著名女演员朱丽叶·比诺什出任主竞赛单元评委会主席，她将带领其他8名评委决定今年“金棕榈奖”花落谁家。