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这里有“一寨两国”，还有“上学出国、放学回国”的“小小留学生”——

跨越国界的“胞波”情谊（边城见闻）

本报记者  李茂颖 杨文明 刘玲玲
2025年05月20日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　在国门书社，一名缅甸籍学员正在学习汉语。
　　人民网记者 庄志斌摄

　　瑞丽市“一寨两国”景区。

　　缅甸籍学生在老师带领下进入银井小学。
　　以上图片均为人民网记者庄志斌摄

　　本报记者（左）在银井小学采访缅甸籍学生。
　　人民网记者 庄志斌摄

　　图片来源：云南省地理信息公共服务平台
　　审图号为云S（2023）46号

　　银井小学举行中缅学生社团活动。
　　人民网记者 庄志斌摄

　　中缅胞波狂欢节活动现场。
　　钱景泰摄

　　中缅边境71号界碑旁，有一个神奇又美丽的村寨。一条国境线将其一分为二，形成“一寨两国”趣观；位于中国一侧的银井小学，只要不放假，天天都会迎来一群“上学出国、放学回国”的“小小留学生”……

　　云南德宏傣族景颇族自治州的边城瑞丽，与缅甸山水相依。这里的人们喜欢讲述一个古老传说：远古的龙蛋孵出了中缅兄妹，血脉相连的种子已深深埋在这片土地上。“胞波”这个源自缅甸古语、意为“亲戚”“同胞”的词语，已在两国人民口中念诵百年。

　　如今，缅桂花香依然漫溢界河两岸，日益活跃的文化交流引发更多回响。跨越国界的胞波情谊，如同寨前流淌的溪水，浸润着两岸人家，分不开、扯不断，源远流长。

　　“一寨两国”——

　　亲密如同一家人

　　国境线从中穿过的这座村寨，位于中国的一侧名为“银井”，傣语意为“镶嵌美满的地方”；缅甸一侧称为“芒秀”，意为“芦苇茂盛的地方”。

　　银井村现为瑞丽市姐相镇顺哈村的一个村民小组。记者来访时，正值傣族最盛大的节日——泼水节。激昂的象脚鼓鼓声震耳欲聋，人们成群结队涌向泼水广场。大家手挽手，亲密无间。在熙熙攘攘的人群中，两位身着绚丽花筒裙的姑娘格外引人注目。一番细问后得知，一位是来自缅甸的占喊，紧挨着的，是她在寨子里结识的中国闺蜜妹凤。

　　占喊今年25岁，老家就在缅甸的芒秀村，今年已是她来中国的第十二个年头。从小学起，占喊便在中国开启了求学生涯。成年后，占喊在这里结婚、工作，最终定居下来，她的父母也跟随她在银井安了家。

　　据顺哈村党总支书记岩静介绍，今年泼水节，村里特意邀请了众多缅甸寨子的乡亲们。“从清晨到夜晚，大家不分国籍，尽情地相互泼水，传递美好的祝福。”岩静说。

　　占喊早早便与妹凤约好一起参加泼水节活动。正说着，村道边冷不丁泼来一盆清水。刹那间，水花四溅。人们的头发被打湿，衣服也湿透了，却又笑成一片。

　　热闹过后，占喊回到自己的摊位。自2005年起，依托“一寨两国”跨国人文景观，银井村成为展示中缅民族文化、体验缅甸民俗风情的热门打卡地，吸引了五洲四海的游客。如今，占喊就在这里的集市上售卖中缅特色产品。

　　中缅两国的茶叶、缅甸花梨木制作的茶盘……占喊的摊位前常常围着很多游客，她总是热情地给大家讲述缅甸的文化典故，还会熟练地展示中国茶艺，为游客们冲泡上一杯杯香茗。

　　“什么茶这么香？”“是景迈山茶，有兰香！”“这杯汤色浓郁的呢？”“这是缅甸的古树熟茶。”占喊笑着说，“茶也像我们一样，如果不细说，还真难分清国籍。”因为热爱茶文化，占喊还把自己的微信名字改成了“茶妹”，并在签名中写道：“人间一两茶，解我三百乏。”

　　不远处，“一秋荡两国”的秋千在微风中晃动，边境线上的水井亭刻着“胞波情无限，共饮一井水”的字样。互市通婚，两个寨子的人们亲密如同一家人。

　　“小小留学生”——

　　文化交流使者在成长

　　沿银井市集一条街向前走，就是占喊曾就读过的小学——银井小学。

　　和占喊读书时一样，银井小学里依然上演着“上学出国、放学回国”的独特景象。

　　二年级学生南英美的家在缅甸芒秀村。早晨，南英美和其他缅甸籍学生一起，在执勤民警护送下，穿过国门和公路，顺利抵达学校。每天往返国门两次，就读于银井小学的他们被称为“小小留学生”。

　　为了让缅甸籍学生更便捷地通关入境上学，瑞丽出入境边防检查站银井分站为他们免费办理优先候检卡“一卡通”，还专门开通领取优先候检卡的绿色通道。

　　银井小学校长孙加亮说，学校目前有92名学生，其中缅甸籍学生29名。他们和中国学生一样享受同等的“两免一补”等待遇，学习一样的课程，很多缅甸籍学生的成绩都非常优异。

　　南英美喜欢在中国读书。她的父母都以务农为生，“我想学好汉语，以后开个美容店，让爸爸妈妈过上好日子。”

　　课间铃响，篮球场上，南英美娴熟地运着球，她旁边的搭档是家住银井村的郑语桐。两人配合默契，身姿矫健，运球、传球一气呵成。在银井小学，她们一起上课，一起参加活动。“我们是最好的朋友。”南英美说。

　　因为品学兼优，南英美每天都能领到2元钱的“胞波基金”作为零用钱。采访中，她兴高采烈地在学校门口买了5角钱一袋的小零食，想要分给大家。看着递到眼前的小零食，记者真切地感受到这份跨越国界的纯真和热情。

　　在瑞丽，有很多像占喊、南英美这样的跨境学生。其中，不少缅甸籍学生与占喊一样，长大后留在了中国。每天穿行于国界的“小小留学生”，正在成长为一代又一代的文化交流使者。

　　国门书社——

　　听“水涨荷花高”与“积水而为海”

　　“中国”“您好”“谢谢”在银井小学不远处的国门书社，工作人员杨萍站在黑板前，正在教简单的中文词汇。她面前是从四面八方赶来的缅甸籍学员，听着杨萍的发音，他们正在努力跟读。

　　杨萍小时候在缅甸和中国都读过书，熟悉两国语言的她经常在国门书社免费教中文，“这里很多缅甸籍学员都在瑞丽务工，学会中文对他们的工作和生活非常重要。”

　　来自缅甸的大学生昂佐莫正在读一本初级中文教材。经过一段时间的努力学习，现在他的中文交流能力已经有了很大提升。同样是来自缅甸的麻麻敏，之前在缅甸做护士，如今凭借自己懂中文的优势，在瑞丽为缅甸籍人员就医做翻译，收入稳定。

　　“国门书社在中缅文化交流中扮演着重要角色，如同一座桥梁连接两国，帮助两国民众更好地了解彼此文化。”杨萍说。

　　缅甸有一句谚语，“水涨荷花高”，意思是只有合作共赢才能办大事、办好事。这是来自缅甸的董腊扎上课时最喜欢给学生讲的一句缅甸谚语。今年24岁的董腊扎在瑞丽一家培训中心当老师，学生大多来自缅甸，跟随父母来中国生活，家长希望孩子在中国接受更好的教育。

　　董腊扎小时候就来到中国读书，那时，他希望长大后成为一名外交官。“如今我虽然没有做外交官，但是当老师也能为缅中文化交流添砖加瓦。”董腊扎说。当年与他一起来中国读书的缅甸籍同学，现在有的回到了老家，在当地也教中文。

　　在董腊扎看来，在中国接受教育的经历带给他的远不止书本知识。“在中国，诗词歌赋的场景都是具象化的，为人处世的道理也都融入了日常生活。”他印象最深的一句话便是“水滴石穿”，这句话影响着他的为人处世。

　　“中国古语讲‘积水而为海’，是指把水积蓄起来可以成海，这与‘水涨荷花高’的道理有相似之处。”董腊扎在讲课的时候，喜欢将缅中两国的谚语、古文引入课堂。他希望学生能理解其中深意，无论是在学习还是未来的人生道路上，都懂得团结与合作的价值。

　　在瑞丽采访，能感受到越来越多的年轻人正加入文化交融的潮流。中缅两国的普通人，正用日常生活的点滴互动延续着跨越国界的“胞波”情谊，书写着文化交流、民心相通的美好篇章。

　　（本报记者朱思雄、侯露露、张远南、屈佩参与采写）

　　

　　■链接·云南德宏瑞丽

　　瑞丽市位于云南德宏傣族景颇族自治州，古称勐卯，是中国西南边陲的重要口岸城市。瑞丽与缅甸山水相连、村寨相依，边民长期睦邻友好。

　　依托地缘优势，瑞丽在中缅边境持续开展丰富多样的国际教育合作，将国门教育打造为促进民心相通的纽带。瑞丽创新办学模式，与云南师范大学合作成立附属国门中小学，吸引许多缅甸学生跨境求学。姐告、银井等国门小学为缅甸籍学生提供免费教育，让中缅学生共享义务教育福利，共同学习成长。瑞丽还不断完善教育基础设施，建成中缅胞波友谊24小时智能图书馆与国门书社，开设语言培训课程和文化课堂。丰富多样的教育合作，增进中缅文化交流和民心相通，加深中缅胞波情谊。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月20日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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