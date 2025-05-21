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 赓续瑞中传统友谊，共同展望美好未来

 ——访瑞士驻华大使白瑞谊 

花放 谷羽桐
2025年05月21日08:44 | 来源：人民网-国际频道
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今年是中国和瑞士建交75周年。瑞士驻华大使白瑞谊在接受人民网专访时对此表示，瑞士是最早承认并同新中国建交的西方国家之一。75年是一段漫长的岁月，这期间瑞士不断深化对华合作，两国关系一直走在西方国家发展对华关系的前列。瑞士希望两国能赓续传统友谊，共同展望美好未来。

“你看，这是1950年瑞士联邦政府发给中方的电报。”“这是1954年，时任中国国务院总理周恩来首次访问瑞士，并率团代表中国政府参加日内瓦会议。”……对于瑞中两国交往中的重要时刻，白瑞谊如数家珍，一一介绍使馆内陈列的珍贵历史照片。

瑞士驻华大使白瑞谊介绍使馆内陈列的照片。人民网 彭昱凯摄

瑞士驻华大使白瑞谊介绍使馆内陈列的照片。人民网 彭昱凯摄

两国关系历经风雨、历久弥新，已成为不同社会制度、不同发展阶段、不同大小国家相互尊重、合作共赢的典范。白瑞谊介绍，早在上世纪80年代，就有瑞士企业在华成立了中国第一家工业性中外合资企业，借助瑞士技术在中国生产电梯。

在签署和实施双边自贸协定方面瑞士也堪称欧洲国家的开拓先锋。2013年，瑞士成为欧洲大陆和世界经济20强国家中第一个与中国签署自贸协定的国家。“在过去的十年中，瑞中两国通过自贸协定实现了共赢。”白瑞谊强调，自2014年自贸协定正式生效以来，瑞中双边贸易额大幅提升。“目前，双边自贸协定升级谈判已经开启，希望能够进一步拓展各领域互利合作。”他补充道。

北京2022年冬奥会成功举办以来，中国冰雪运动和冰雪产业实现了跨越式发展和历史性突破。瑞士作为冰雪运动强国，民众对冰雪运动热情高涨。“我本人就是冰雪运动爱好者，当然很开心能看到冰雪运动在中国越来越受欢迎。” 白瑞谊指出，冰雪文化成为了两国展开合作与交流的又一窗口。

瑞士大使白瑞谊接受人民网专访。人民网 刘宁摄

瑞士大使白瑞谊接受人民网专访。人民网 刘宁摄

由瑞士驻华大使馆发起、与瑞士国家旅游局合力打造，北京市西城区提供支持的“瑞士后海小木屋”项目于2024年12月12日至2025年3月31日在北京开门迎客，为两国建交75周年庆祝活动正式拉开序幕。白瑞谊表示，瑞士小木屋邀请游客以瑞士视角体验冰雪乐趣，在展示瑞士文化与品质的同时，也成为瑞中两国文化交流与公共外交的一个平台。

2025年同时也是“中瑞文化和旅游年”。白瑞谊介绍，瑞士驻华使馆还计划在中国的多座城市开展一系列的文化、旅游交流活动，庆祝两国建交75周年。这也让他有了更多走访不同中国城市的机会，就任瑞士驻华大使以来，白瑞谊至少走访过40座中国城市，他坦言：“北京是我最喜欢的中国城市，也是我在中国的家，这里自然与历史旅游资源丰富，四季分明，我很喜欢”。

担任驻华大使并非白瑞谊首次在中国任职。2006年至2009年，他曾担任瑞士驻华使馆公使和副馆长。他表示，相比十多年前，中国又发生了很大的变化，发展迅速。“例如，当年中国的高铁网络才刚开始建设，如今已经四通八达。”此外，中国在创新方面的取得的多项成就也让他印象深刻。总体而言，外国人在华生活更加便利了。

白瑞谊专门开通了中国社交媒体的账号，向网友分享他在中国生活和工作的美妙体验，希望借此加强和中国民众的直接交流，“我收到了很多评论，虽然并不总有时间一一回复，但我觉得这是和中国人民非常生动有趣的互动”。

在采访最后，白瑞谊向记者介绍，他中文名中的“白”代表了瑞士的皑皑白雪，“瑞”代表瑞士，“谊”则代表了瑞中之间长存的友谊，这是他特别为在华工作取的名字，寄托了对瑞中友谊的美好期待。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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