人民网乌兰察布5月15日电 （杨春燕）内蒙古是中国国家重要能源基地。2024年，内蒙古新能源累计发电量超过2000亿千瓦时，外送新能源电量达到600亿千瓦时，位居全国第一。近年来，当地加快布局新能源装备制造产业，全力推动新能源全产业链发展。

5月14日，亚太19个国家的23位外媒记者走进位于内蒙古乌兰察布察哈尔高新技术开发区的运达风电装备制造厂房，见证一个个巨型风力涡轮发电机从精密零部件打磨到庞然大物一体成型的蜕变。

外媒记者参观位于乌兰察布察哈尔高新技术开发区的运达风电装备制造厂房。人民网 杨春燕摄

走进厂房，记者们纷纷举起手机,，对厂房内的零部件拍个不停；看到纸箱中整齐码放的巨型螺栓螺母，记者们忍不住像”举哑铃“似的举起来掂量掂量，切身感受这些部件的实际重量。

斐济广播公司记者尼基尔·库马尔（Nikhil Kumar）参观运达风电装备制造厂房。环球网供图

斐济广播公司记者尼基尔·库马尔（Nikhil Kumar）对人民网记者说：“以往在视频中看到的涡轮机显得小巧，但亲眼看见这些庞然大物后，才意识到它们能储存大量能源，惠及无数人，而且生产流程的高效性也令人赞叹。”

他说：“此前我对内蒙古在绿色能源领域的创新实践知之甚少，虽曾听闻当地通过太阳能、风能等多元可再生能源体系推动绿色能源革新，但直到此次实地参观工厂和风力发电设施，我才深刻感受到他们正朝着成为绿色能源重镇的目标稳步迈进。”

菲律宾《商业镜报》蔡辰威（左）在乌兰察布察哈尔高新技术开发区听取讲解。环球网供图

菲律宾《商业镜报》记者蔡辰威（Wes Cabangon）在接受人民网记者采访时表示，可再生能源在菲律宾的工业体系中更多是补充性能源，主要依赖石油、煤炭和天然气，而内蒙古不同，这里正全力推动产业向绿色环保能源转型，这种系统性努力令人印象深刻。

外媒记者掂量厂房内的巨型螺栓。人民网 杨春燕摄

此外，在察哈尔高新技术开发区内，记者还看到华为、阿里等国内领先互联网科技公司均在此建立了数据中心。据当地工作人员介绍，乌兰察布拥有国内首屈一指的风光资源，依托本地的能源优势，数据中心的绿电比例可以轻松达到80%以上，且全年平均气温仅4.3℃，数据中心的散热能耗相较南方地区可节约20%—30%。

外媒记者拍摄厂房外的风力涡轮发电机的巨型浆叶。人民网 杨春燕摄

蔡辰威表示，此前他对内蒙古的认知主要集中在乳业和农业领域，现在他发现，这里正逐渐成为科技与自然融合的典范。他认为乌兰察布“草原云谷”之称名副其实：“广袤的草原为风电、太阳能等绿色能源提供了得天独厚的自然条件，而这些能源又支撑着全国的大数据处理需求。”

乌兰察布乌兰哈达火山附近的风力涡轮发电机。人民网 杨春燕摄

当被问及向本国读者介绍内蒙古会强调什么关键词时，尼基尔回答：“高效、创新、可持续和绿色发展。”蔡辰威的回答则是“科技与自然共生”：“我们不应强行改造自然来适应科技，而应充分利用土地本身的馈赠。”

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