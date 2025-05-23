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“中华文明的独特之处是其强大韧性”

——访黎巴嫩大学亚洲学教授哈比卜·巴达维

2025年05月23日09:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜5月22日电 （记者管克江）“中华文明是世界上最古老、延绵时间最长的文明之一，从哲学、科学、艺术到创新等各方面，为人类文明进程作出巨大贡献。”近日，黎巴嫩大学亚洲学教授哈比卜·巴达维接受人民网记者专访时表示，在数千年的时间里，中国作为世界文化的中心之一，通过古丝绸之路，对周边乃至阿拉伯国家和欧洲的经济和文化发展产生重要影响。“中华文明的独特之处是其强大韧性。即使面临重大转型挑战，始终能保持文化特征和优秀传统。”

哈比卜·巴达维还担任了贝鲁特美国大学伊萨姆·菲尔斯公共政策和国际关系研究所研究员。近年来，哈比卜·巴达维在国际学术期刊发表了上百篇研究报告，并在亚洲和阿拉伯国家的高校广泛讲学。2024年获颁阿盟“阿拉伯历史学家”奖。

哈比卜·巴达维认为，中国式现代化为当代历史创造了一种特殊模式。在短短数十年内，中国从一个传统的农业国稳步发展成为世界第二大经济体，占世界经济中的比重还在进一步上升。“这一非凡的增长归因于长远的战略眼光，对基础设施、教育和科技的大规模投入，以及决策过程的弹性。中国政府把市场经济体制同政府作用有机结合起来，从而实现了前所未有的增长

他强调，中国发展经验中最重要的是战略规划。通过制订五年计划，中国科学设定经济社会发展目标和路径，并根据国际和国内形势的不断变化，调整政策措施。此外，中国在铁路、港口、能源等方面有着完善的基础设施，从而把国内发展程度不一样的地区联结起来，并为中国同世界各国的贸易便利化提供保障。

哈比卜·巴达维说：“中国提出的共建‘一带一路’倡议是现代历史上最雄心勃勃的合作计划。对阿拉伯国家来说，倡议是加强本国基础设施建设和实现经济多元化发展的重要机遇，特别是在能源和交通领域。黎巴嫩处在东西方的交界处，能够为促进这种联通发挥关键作用。”

哈比卜·巴达维表示，中国国家主席习近平提出了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等倡议，这些倡议反映了中国支持全球共同发展和促进文明对话的立场，其核心是主张建立更加公正合理的国际经济政治秩序，加强全球南方国家的团结合作。

哈比卜·巴达维认为，当前黎中经贸合作没有达到应有水平，这是多方面因素造成的。对黎巴嫩而言，基础设施薄弱成为进一步发展的阻碍。在共建“一带一路”框架下，双方应该制订更加清晰可行的合作规划。他表示，阿拉伯国家同中国的战略利益相近，发展目标趋同，近年来双方务实合作取得了长足进展。相信随着共建“一带一路”的深入推进，这一关系将持续深化，阿拉伯国家也将迎来可持续发展的新机遇。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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