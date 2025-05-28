人民网巴黎5月27日电（记者于超凡）当地时间5月27日，“中国味道”活动在法国巴黎联合国教科文组织总部成功举办。活动聚焦人间烟火，讲述中国故事，来自联合国教科文组织秘书处、各国常驻联合国教科文组织代表团和法国文化界等千余位嘉宾齐聚一堂，沉浸式感受中华文化的独特魅力。

此次活动由中国对外文化交流协会主办，联合国教科文组织、中国常驻联合国教科文组织代表团支持，中外文化交流中心、法国展望与创新基金会、巴黎中国文化中心、法国世界茶文化中心联合承办。法国前总理让-皮埃尔·拉法兰、联合国教科文组织世界遗产中心主任拉扎赫·伊伦都·阿索莫、中国常驻联合国教科文组织代表团大使衔代表杨新育、中国驻法国大使馆公使陈力等出席活动。

法国前总理拉法兰现场品鉴“中国味道”。主办方供图

活动现场精心设置“乐享美食”“名茶品鉴”“非遗互动”“VR体验”四个区域。“风雅宋韵”主题宴以仿南宋官窑青瓷餐具盛装东坡肉、蟹酿橙等宋代经典菜式，营造简素清雅的美学氛围；孔府家宴展示“孔府六艺冷拼牡丹花”食雕技艺，生动诠释儒家“礼食合一”的哲学内核；禅茶一味，千年传统——径山茶宴携宋韵点茶演绎东方美学，融汇古今之雅；“十二道点茶仪轨”、潮州工夫茶让嘉宾领略中国茶艺的精妙之处；潮绣传承人运用“垫高绣”技法，现场创作牡丹纹样；糖画艺人手持铜勺，“挥糖成画”，十二生肖造型在糖浆凝固前灵动成型，让在场嘉宾沉浸式感受中国文化。

法国嘉宾与身着民族服饰的吴小钦合影。人民网 记者于超凡摄

国家一级茶艺师吴小钦对记者表示，各国嘉宾对中国茶文化都很感兴趣，不少国际友人慕名而来，她们很多都好奇茶叶中的不同种类比如福鼎白茶中的“白毫银针”“白牡丹”“寿眉”有什么区别。茶是中国文化的象征，看到茶叶走出国门依然备受欢迎，更加坚定了我们的文化自信，希望今后有更多机会在世界舞台传播中国茶文化，让世界爱上中国茶。

《遇见东坡》VR体验项目成为活动一大亮点。各国来宾佩戴VR设备，“穿越”至北宋汴京，在苏轼《赤壁赋》的吟诵声中，漫步汴河码头、参与文人雅集，甚至能够“亲手”研墨挥毫，沉浸式感受东坡笔下“人间至味是清欢”的诗意生活。

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