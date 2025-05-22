人民网迪拜5月22日电 （记者管克江）“我高度关注伦理道德在中国传统文化中的作用。儒教确立了很多重要规范。我认为，这些规范对中国形成治国理政思想和实现现代化成就发挥了重要作用。”近日，黎巴嫩政治与战略分析家埃利亚斯·费尔哈特接受人民网记者专访时表示，他一直在探求中国发展振兴背后的文化密码以及中国处理人与人、中国与世界关系的原则，研究儒家思想给了他很大启发。

埃利亚斯·费尔哈特是一名退役将军，长期关注国际政治经济形势。他表示自己曾三次访华。第一次是2002年参加一个黎巴嫩政府代表团，黎中签署合作协议，中方将为黎巴嫩扫雷提供支持。访问期间，代表团还参观了多家工厂企业。“我对中方组织工作的无缝衔接感到敬佩，被参观中看到的中国民众的工作热情和纪律性所触动。”

2016年和2019年，费尔哈特两次参加了国际儒学联合会在中国举办的文明对话大会。作为国际儒学联合会会员，他在大会上提交了关于阿中关系的研究报告。他说：“大会期间，大家充分交流了意见和观点。我也同很多专家建立联系，对于地区宗教发展新趋势增进了解。大家一致认为，文化对话有助于各方加深理解，这样的交流非常重要。中方通过主办类似活动，为不同文明平等对话提供平台。”

多年前，费尔哈特编写了一本名为《儒学和中国历史简介》的书籍，用通俗易懂的方式向阿拉伯民众介绍孔子、中华优秀传统文化和中国历史。他说，此书现已出版了第二版。很多读者向他表示，这本书让阿拉伯世界增进了对儒家文化和中国的了解。

图为费尔哈特撰写的介绍中国传统文化的书籍封面。受访者供图

费尔哈特表示，古丝绸之路有着数千年历史，把中国同亚欧地区国家联系起来。中国提出共建“一带一路”倡议，和很多西方国家过去的做法有着巨大差别。“西方国家的现代化建立在掠夺和剥削基础之上，而‘一带一路’创造了合作共赢。中国有过被殖民侵略的历史，深切知道自立自强的重要性。”他同时认为，共建“一带一路”主要是一项经济合作倡议。希望看到伴随更多政治行动，从而推动“一带一路”建设有效推进。

费尔哈特表示，中国的对外政策建立在和平共处五项原则基础上，所以中方高度重视与其他国家的相互尊重和文明对话。在地区和国际问题上，中国不是选边站队，而是从公正客观的立场倡导和平对话。在中方努力下，沙特伊朗实现和解，这对缓和中东地区紧张局势是重大进展。中国还提出全球文明倡议，召开一系列国际会议，让制度和文化不同的各个国家坐到一起、相互对话，加深理解。

费尔哈特高度赞赏中方取得的现代化成就。“中华民族的振兴正在加速。新的思想理论和先进技术不断涌现。中国经济保持稳定快速增长，生产力水平快速提升。中国正自信地走在走进世界舞台中央的道路上”。

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