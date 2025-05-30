第七十八届世界卫生大会在瑞士日内瓦举行

本报记者 刘 赫

5月19日至27日，第七十八届世界卫生大会在瑞士日内瓦举行。本届大会以“共创健康世界”为主题，涵盖全民健康覆盖、非传染性疾病、突发公共卫生事件应对等议题。中国代表团深入参与大会各项议题讨论，主办多场边会，介绍中国相关领域发展经验、推进全球卫生交流合作的生动实践，为完善全球卫生治理贡献中国智慧，受到广泛赞誉。

“中国在数字健康领域展现了全球领导力”

5月19日，中国同埃塞俄比亚、秘鲁、坦桑尼亚、泰国联合举办“数智赋能初级卫生保健 促进全民健康覆盖”主题边会，来自中国浙江省景宁畲族自治县卫生健康局的吴丽英展示了一组照片，介绍中国的“AI+智慧流动医院”实践。

“景宁县地处山区，不少村庄距离县城卫生机构比较远。流动医疗巡诊车内装载5类23种设备，让村民足不出户就能获得优质医疗服务。”吴丽英说。

世界卫生组织欧洲区域主任汉斯·克吕热说，不久前，他在中国一家县级医院里观摩了病人接受远程医疗会诊的过程。克吕热表示，中国实践让他看到数智技术为基层医务工作者提供“专家级”帮助的广阔空间。

中国国家卫生健康委体制改革司司长杨建立介绍，近年来，中国把加强初级卫生保健作为医疗卫生改革的重要内容。中国国家卫生健康委统计信息中心主任赵韡表示，中国很多基层医疗卫生机构部署了智能诊疗系统，提供从诊前辅助问诊到诊后用药、康复指导等全流程智能辅助服务。

英国帝国理工学院全球数字健康中心主任安娜·路易莎·内维斯说，数智技术将助力各国优化资源配置、缩小健康差距，加快推进全民健康覆盖进程。

“中国在数字健康领域展现了全球领导力。”世界卫生组织西太平洋区域主任萨亚·皮乌卡拉说，发展数字医疗需要国际社会广泛协作，共享知识、共守承诺。

“中国发展传统医药的好经验可以分享给世界”

5月20日，中国、马来西亚、尼泊尔、沙特阿拉伯、塞舌尔联合主办“实施传统医学战略 促进全民健康覆盖”主题边会，这是世界卫生组织成员国首次在大会期间举办以传统医药为主题的边会。

“中国走出了一条独具特色的传统医药发展之路。”中国国家中医药管理局局长余艳红表示，中国愿与世界卫生组织保持密切合作，为推动传统医学更好地融入更多国家的医疗卫生体系持续贡献力量。

世界卫生组织助理总干事布鲁斯·艾尔沃德曾到北京参加2024世界传统医药大会。他高度评价中国在传统医学传承与创新方面取得的成就，认为中国作为世界传统医药大国，一直处于传统医学领域前沿，“中国发展传统医药的好经验可以分享给世界”。

“传统疗法和草药医学在塞舌尔拥有悠久历史和深厚的文化基础，公众对其益处的认知正日益提升。”塞舌尔卫生部部长佩姬·维多说，期待与中国等国家继续加强传统医药领域的合作。

马来西亚卫生部部长祖基菲利·艾哈迈德说，此次边会让大家分享经验、畅谈国际合作，在全球范围内构建共识，推动传统医药在全球稳健发展。

世界卫生组织整合医疗服务司司长鲁迪·埃格斯在边会上介绍了《2025—2034年全球传统医学战略》，该战略在此次大会期间获得通过。“未来10年，世界卫生组织将与成员国一起继续致力于推动传统医药的循证研究，鼓励建立相关规范框架和机制，帮助实现全民健康覆盖的可持续发展目标。”埃格斯说。

“共同的健康挑战需要强有力的国际合作”

5月20日，第七十八届世界卫生大会主席赫尔博萨宣布审议通过《世界卫生组织大流行协定》（以下简称《大流行协定》）。世界卫生组织总干事谭德塞表示，《大流行协定》将成为“世界卫生组织乃至全球卫生史上最重大的成就之一”。

中国国家疾病预防控制局应急处置司司长胡光表示，中方积极参与《大流行协定》谈判工作，支持世界卫生组织发挥中心协调作用，倡导各国加强团结与合作。中方积极呼应发展中国家对公平获取卫生产品的合理诉求，展现了负责任大国担当。

“我们生活在一个不断变化的世界中，没有任何一个国家可以独善其身。我十分赞赏中国过去几年来发挥的作用。”世界卫生组织首席科学家杰里米·法勒表示。

“共同的健康挑战需要强有力的国际合作。”世界卫生组织欧洲区域非流行病战略顾问高登·加利亚说，公共卫生的未来需要人们以开放、公平和跨越国别的方式共同面对。

5月23日，北京大学第六医院主任医师王华丽因在国家和全球层面为健康老龄化作出重大贡献，被授予世界卫生组织“促进健康老龄化奖”。这是中国首位精神卫生领域专家获颁此奖。

“这是对中国及全世界所有老年期痴呆防控工作者的集体褒奖。”王华丽接受本报记者采访时说，期待未来与各界专业人士一起，凝聚更多社会力量，共同推动老年期痴呆防控事业迈上新台阶。

“中国愿看到世界卫生组织通过内部机构改革进一步提升效率，更好地服务于广大成员国民众的健康需要。”中国代表团团长、国家卫生健康委主任雷海潮表示，中国坚定支持多边主义，愿与世界卫生组织持续加强合作与交流，推动构建人类卫生健康共同体，推动全球卫生治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

（本报日内瓦电）

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)