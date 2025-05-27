——外国友人融入中国社区观察

鸡鸣山社区召开中外居民民情议事会。

李爽爽摄

外国志愿者在深圳湾口岸引导过境游客。

蛇口境外人员管理服务中心供图

鸡鸣山社区“国际老娘舅”库玛尔（左二）在调解贸易纠纷。

李爽爽摄

李檀雅（左一）在蛇口街道组织的活动中学习包粽子。

受访者供图

马努在餐厅后厨备餐。

受访者供图

官任社区俯瞰。

吴贤宾摄

社区是城市治理的基本单元。社区虽小，但连着千万家。如今，许多外国友人到中国工作、生活，在一座座城市扎根，在一个个社区落脚。他们在中国的生活，彰显出新时代中国海纳百川的胸襟，书写着中外文明交融的故事。

浙江义乌市鸡鸣山社区尼泊尔籍居民库玛尔——

当“老娘舅”，有成就感

本报记者 窦瀚洋

“我要赔偿！”不久前，在浙江义乌市江东街道鸡鸣山社区“国际老娘舅”工作室里，一名土耳其商人因为商户两次延迟交货，怒气冲冲地上门寻求帮助。前来调解的也是一个“老外”——尼泊尔商人拉吉·库玛尔。库玛尔一边安抚这名土耳其商人，一边耐心劝解商户，“延期的责任还是要负的”。一来二去，双方最终握手言和。

义乌有“世界超市”之称，义乌国际商贸城有约7.5万家商户，商品销往全球。鸡鸣山社区因毗邻国际商贸城，常住外籍居民来自74个国家和地区，总数近1400人，被称作“联合国社区”。鸡鸣山社区党委书记王校校介绍，“老娘舅”通常指社区中热心公益的调解员，鸡鸣山社区创新推出“国际老娘舅”工作室，调解员多数是外籍人士，他们熟悉语言和文化，更容易与涉外当事人建立信任。

“能帮大家解决矛盾，我很有成就感。”库玛尔笑着说，自2017年加入调解队伍以来，他已参与处理矛盾纠纷150多起。“作为社区一员，我享受到了这里的很多资源，也想做点事来回馈大家。”

库玛尔2011年来义乌做生意，因为语言不通，生活有诸多不便。“那时候一句中文也不会，问路、买东西都很困难。”库玛尔说，社区2014年开设了免费中文培训班，他第一时间报名参加，现在已能用流利的普通话交流。据介绍，鸡鸣山社区中文培训班已累计服务来自57个国家和地区的外籍居民超12万人次。为了满足多样化语言需求，社区还开设了英语角、西语角、阿语角等。库玛尔也会在空闲时间“客串”英语角教师。

近年来，义乌不断优化涉外服务，持续改善营商环境。2024年5月，浙江首个外商移民事务线上平台“义境”在义乌上线，为外籍人士提供涵盖衣食住行商的全方位服务。鸡鸣山社区专门设置外籍居民服务窗口，无论是居住登记，还是法律咨询，都能在窗口“一站式”解决。库玛尔对这些变化感触颇深：“刚来的时候，办理工作居留要跑好几个部门、准备好多材料。现在在手机上点几下就能提交，跑一趟社区就能搞定。”

库玛尔不仅是“国际老娘舅”工作室的调解员，还是鸡鸣山社区外籍委员，每个月都要参加社区的中外居民民情议事会。会上，来自不同国家和行业的居民代表聚在一起，为社区治理出谋划策。他们提出的意见建议，均被相关部门记录、反馈。“我很喜欢义乌开放的氛围，非常认同社区‘让外籍居民留得下、融得进’的服务理念。这里就是我的第二故乡。”库玛尔说。

广东深圳市蛇口街道白俄罗斯籍居民塔季亚娜——

做志愿者，变“自家人”

本报记者 程远州

“这是我家乡风味的土豆饼，可以搭配酸奶油或黄瓜酱，请大家尝尝。”在广东深圳市南山区蛇口街道老年大学的课堂上，看到自己烹制的土豆饼受到欢迎，来自白俄罗斯的塔季亚娜（中文名：李檀雅）脸上露出笑容。她正作为蛇口国际志愿服务队的志愿者，与老年大学的学员交流分享。“参与街道的志愿活动让我很有成就感。”她说。

蛇口国际志愿服务队于2020年正式注册成立，如今已有近400名注册志愿者，其中一半以上是外国友人。“街道社区是生活空间，也是人与人建立联系的地方。我们希望将‘外来客’变‘自家人’，让外籍居民产生归属感。”蛇口境外人员管理服务中心负责人杨燕介绍，国际志愿服务队有专属标识和队服，不仅经常为涉外活动提供外语翻译、在出入境口岸为外国旅客提供导引，还广泛参与国际化街区建设和环境保护等工作。“我们正计划组织国际志愿者开展关爱弱势群体的活动。”杨燕说。

目前，蛇口街道外籍居民超过3000人。蛇口境外人员管理服务中心于2017年成立，旨在让外籍居民“来了就是深圳人”。中心提供临时住宿登记、法律咨询、纠纷调解、文化交流等多项便民服务。针对外籍居民常遇到的银行卡办理、税务申报等问题，中心还编印中英双语《便民手册》，推出内容实时更新的“涉外服务锦囊”。李檀雅到深圳后的第一站就是蛇口境外人员管理服务中心。“我在服务中心登记了住宿信息，也从这里开始真正了解深圳。”她说。

服务中心二楼的活动空间里，文化交流活动常年不断。“我粽子包得特别快，就是在这里跟中国师傅学的。”李檀雅说，她最喜欢中心组织的“看深圳”主题活动。活动中，李檀雅等外籍居民走访腾讯、光峰科技等企业，围观人工智能围棋对战，了解“AI+医学影像”等前沿技术……“深圳科技范儿很足，无人驾驶公交车、无人机送快递、人形机器人等都有应用场景，每天都有新事物让人大吃一惊。”李檀雅说。

“原本我以为只会短暂停留，现在却越来越喜欢这里的生活。”李檀雅说，今年是她来到深圳的第四个年头，她不仅给自己起了中文名，而且彻底融入了当地生活。空闲时，她喜欢骑着共享单车或乘地铁四处逛逛。“深圳的城市建设非常好，公园绿地随处可见。全覆盖的5G网络和便利的移动支付，让我只要带着手机，走到哪儿都不用愁。”李檀雅笑着说，如果有朋友问深圳怎么样，她会告诉他们：“来吧，这里值得留下。”

（张文雅参与采写）

福建厦门市官任社区西班牙籍居民马努——

开西餐厅，感受温暖

本报记者 施 珏

“晚上7点半，两位是吗？我们刚到了一款很不错的西班牙红酒，推荐您尝尝看。”接起订餐电话，马努用流利的中文与顾客交流。放下电话，他走进厨房检查备菜，又回到餐厅细致摆盘，做好迎客准备。

马努的西餐厅开在福建厦门市官任社区的官任街。这是一条国际范儿十足的小街，环境优美，各国游客众多。13年前，马努来到厦门，最初只是为了获得更好的工作机会，但在厦门生活的归属感，让他最终决定长期留下来。“我没觉得自己是个外来者，差不多算半个本地人。”马努说，厦门的海滨风景与家乡西班牙北海岸的自然风光有异曲同工之妙，在官任社区生活让他有家的感觉。

“在厦门工作几年后，我就萌生了开店的想法，但作为外国人，创业并不容易。”马努说，在社区的帮助下，所有困难迎刃而解。找不到铺面发愁时，是社区工作人员为他提供资源；筹不齐资金遇困时，是社区商圈协会帮他牵线搭桥……“我在这里做生意很安心，也和这里结下了不解之缘。”餐厅置物架上，摆放着许多马努和社区朋友的照片，“如果社区有人需要帮助，我一定乐于支持。当我需要帮助的时候，他们也都会向我伸出援手。”他说。

官任社区是厦门外国友人最集中的社区之一。为了让他们更好地融入当地生活，社区不断完善服务体系，不仅设立外国人才服务分站，还推出长达400页、细致到“抵达第一周该做什么”的《外籍人才来厦工作生活指导手册》。社区还积极打造宜居环境，开通服务热线、开设国际学堂，围绕住房、就学、医疗、语言等，提供一站式贴心服务，让外籍居民在社区感受“家”的温暖。

来自加纳的弗雷迪是官任社区国际学堂的学员。他为自己取了中文名袁曦，寓意光亮与希望。刚到厦门时，是社区工作人员帮他租房、办证件，鼓励他报名上语言课。渐渐地，弗雷迪开始主动参与社区活动，节日里会与邻居一起写对联、分享美食。慢慢地，他从一个初来乍到的新邻居，变成了社区里的熟面孔。“我们希望外籍居民融入城市生活的方方面面。”官任社区党委副书记黄种东说。

不久前，厦门举办国际石材展览会，马努的餐厅接待了不少来厦门洽谈生意的西班牙商人。“我为他们介绍厦门的风土人情，想让他们感受这座城市的友好、繁荣和活力。”马努说。

《 人民日报 》（ 2025年05月27日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)