打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

来了不见外，社区就是家（在中国·看中国）

——外国友人融入中国社区观察

2025年05月27日06:03 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　鸡鸣山社区召开中外居民民情议事会。
　　李爽爽摄

　　外国志愿者在深圳湾口岸引导过境游客。
　　蛇口境外人员管理服务中心供图

　　鸡鸣山社区“国际老娘舅”库玛尔（左二）在调解贸易纠纷。
　　李爽爽摄

　　李檀雅（左一）在蛇口街道组织的活动中学习包粽子。
　　受访者供图

　　马努在餐厅后厨备餐。
　　受访者供图

　　官任社区俯瞰。
　　吴贤宾摄

　　社区是城市治理的基本单元。社区虽小，但连着千万家。如今，许多外国友人到中国工作、生活，在一座座城市扎根，在一个个社区落脚。他们在中国的生活，彰显出新时代中国海纳百川的胸襟，书写着中外文明交融的故事。

　　

　　浙江义乌市鸡鸣山社区尼泊尔籍居民库玛尔——

　　当“老娘舅”，有成就感

　　本报记者  窦瀚洋

　　“我要赔偿！”不久前，在浙江义乌市江东街道鸡鸣山社区“国际老娘舅”工作室里，一名土耳其商人因为商户两次延迟交货，怒气冲冲地上门寻求帮助。前来调解的也是一个“老外”——尼泊尔商人拉吉·库玛尔。库玛尔一边安抚这名土耳其商人，一边耐心劝解商户，“延期的责任还是要负的”。一来二去，双方最终握手言和。

　　义乌有“世界超市”之称，义乌国际商贸城有约7.5万家商户，商品销往全球。鸡鸣山社区因毗邻国际商贸城，常住外籍居民来自74个国家和地区，总数近1400人，被称作“联合国社区”。鸡鸣山社区党委书记王校校介绍，“老娘舅”通常指社区中热心公益的调解员，鸡鸣山社区创新推出“国际老娘舅”工作室，调解员多数是外籍人士，他们熟悉语言和文化，更容易与涉外当事人建立信任。

　　“能帮大家解决矛盾，我很有成就感。”库玛尔笑着说，自2017年加入调解队伍以来，他已参与处理矛盾纠纷150多起。“作为社区一员，我享受到了这里的很多资源，也想做点事来回馈大家。”

　　库玛尔2011年来义乌做生意，因为语言不通，生活有诸多不便。“那时候一句中文也不会，问路、买东西都很困难。”库玛尔说，社区2014年开设了免费中文培训班，他第一时间报名参加，现在已能用流利的普通话交流。据介绍，鸡鸣山社区中文培训班已累计服务来自57个国家和地区的外籍居民超12万人次。为了满足多样化语言需求，社区还开设了英语角、西语角、阿语角等。库玛尔也会在空闲时间“客串”英语角教师。

　　近年来，义乌不断优化涉外服务，持续改善营商环境。2024年5月，浙江首个外商移民事务线上平台“义境”在义乌上线，为外籍人士提供涵盖衣食住行商的全方位服务。鸡鸣山社区专门设置外籍居民服务窗口，无论是居住登记，还是法律咨询，都能在窗口“一站式”解决。库玛尔对这些变化感触颇深：“刚来的时候，办理工作居留要跑好几个部门、准备好多材料。现在在手机上点几下就能提交，跑一趟社区就能搞定。”

　　库玛尔不仅是“国际老娘舅”工作室的调解员，还是鸡鸣山社区外籍委员，每个月都要参加社区的中外居民民情议事会。会上，来自不同国家和行业的居民代表聚在一起，为社区治理出谋划策。他们提出的意见建议，均被相关部门记录、反馈。“我很喜欢义乌开放的氛围，非常认同社区‘让外籍居民留得下、融得进’的服务理念。这里就是我的第二故乡。”库玛尔说。

　　

　　广东深圳市蛇口街道白俄罗斯籍居民塔季亚娜——

　　做志愿者，变“自家人”

　　本报记者  程远州

　　“这是我家乡风味的土豆饼，可以搭配酸奶油或黄瓜酱，请大家尝尝。”在广东深圳市南山区蛇口街道老年大学的课堂上，看到自己烹制的土豆饼受到欢迎，来自白俄罗斯的塔季亚娜（中文名：李檀雅）脸上露出笑容。她正作为蛇口国际志愿服务队的志愿者，与老年大学的学员交流分享。“参与街道的志愿活动让我很有成就感。”她说。

　　蛇口国际志愿服务队于2020年正式注册成立，如今已有近400名注册志愿者，其中一半以上是外国友人。“街道社区是生活空间，也是人与人建立联系的地方。我们希望将‘外来客’变‘自家人’，让外籍居民产生归属感。”蛇口境外人员管理服务中心负责人杨燕介绍，国际志愿服务队有专属标识和队服，不仅经常为涉外活动提供外语翻译、在出入境口岸为外国旅客提供导引，还广泛参与国际化街区建设和环境保护等工作。“我们正计划组织国际志愿者开展关爱弱势群体的活动。”杨燕说。

　　目前，蛇口街道外籍居民超过3000人。蛇口境外人员管理服务中心于2017年成立，旨在让外籍居民“来了就是深圳人”。中心提供临时住宿登记、法律咨询、纠纷调解、文化交流等多项便民服务。针对外籍居民常遇到的银行卡办理、税务申报等问题，中心还编印中英双语《便民手册》，推出内容实时更新的“涉外服务锦囊”。李檀雅到深圳后的第一站就是蛇口境外人员管理服务中心。“我在服务中心登记了住宿信息，也从这里开始真正了解深圳。”她说。

　　服务中心二楼的活动空间里，文化交流活动常年不断。“我粽子包得特别快，就是在这里跟中国师傅学的。”李檀雅说，她最喜欢中心组织的“看深圳”主题活动。活动中，李檀雅等外籍居民走访腾讯、光峰科技等企业，围观人工智能围棋对战，了解“AI+医学影像”等前沿技术……“深圳科技范儿很足，无人驾驶公交车、无人机送快递、人形机器人等都有应用场景，每天都有新事物让人大吃一惊。”李檀雅说。

　　“原本我以为只会短暂停留，现在却越来越喜欢这里的生活。”李檀雅说，今年是她来到深圳的第四个年头，她不仅给自己起了中文名，而且彻底融入了当地生活。空闲时，她喜欢骑着共享单车或乘地铁四处逛逛。“深圳的城市建设非常好，公园绿地随处可见。全覆盖的5G网络和便利的移动支付，让我只要带着手机，走到哪儿都不用愁。”李檀雅笑着说，如果有朋友问深圳怎么样，她会告诉他们：“来吧，这里值得留下。”

　　（张文雅参与采写）

　

　　福建厦门市官任社区西班牙籍居民马努——

　　开西餐厅，感受温暖

　　本报记者  施  珏

　　“晚上7点半，两位是吗？我们刚到了一款很不错的西班牙红酒，推荐您尝尝看。”接起订餐电话，马努用流利的中文与顾客交流。放下电话，他走进厨房检查备菜，又回到餐厅细致摆盘，做好迎客准备。

　　马努的西餐厅开在福建厦门市官任社区的官任街。这是一条国际范儿十足的小街，环境优美，各国游客众多。13年前，马努来到厦门，最初只是为了获得更好的工作机会，但在厦门生活的归属感，让他最终决定长期留下来。“我没觉得自己是个外来者，差不多算半个本地人。”马努说，厦门的海滨风景与家乡西班牙北海岸的自然风光有异曲同工之妙，在官任社区生活让他有家的感觉。

　　“在厦门工作几年后，我就萌生了开店的想法，但作为外国人，创业并不容易。”马努说，在社区的帮助下，所有困难迎刃而解。找不到铺面发愁时，是社区工作人员为他提供资源；筹不齐资金遇困时，是社区商圈协会帮他牵线搭桥……“我在这里做生意很安心，也和这里结下了不解之缘。”餐厅置物架上，摆放着许多马努和社区朋友的照片，“如果社区有人需要帮助，我一定乐于支持。当我需要帮助的时候，他们也都会向我伸出援手。”他说。

　　官任社区是厦门外国友人最集中的社区之一。为了让他们更好地融入当地生活，社区不断完善服务体系，不仅设立外国人才服务分站，还推出长达400页、细致到“抵达第一周该做什么”的《外籍人才来厦工作生活指导手册》。社区还积极打造宜居环境，开通服务热线、开设国际学堂，围绕住房、就学、医疗、语言等，提供一站式贴心服务，让外籍居民在社区感受“家”的温暖。

　　来自加纳的弗雷迪是官任社区国际学堂的学员。他为自己取了中文名袁曦，寓意光亮与希望。刚到厦门时，是社区工作人员帮他租房、办证件，鼓励他报名上语言课。渐渐地，弗雷迪开始主动参与社区活动，节日里会与邻居一起写对联、分享美食。慢慢地，他从一个初来乍到的新邻居，变成了社区里的熟面孔。“我们希望外籍居民融入城市生活的方方面面。”官任社区党委副书记黄种东说。

　　不久前，厦门举办国际石材展览会，马努的餐厅接待了不少来厦门洽谈生意的西班牙商人。“我为他们介绍厦门的风土人情，想让他们感受这座城市的友好、繁荣和活力。”马努说。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月27日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部