上海合作组织是世界覆盖面积最大、人口最多的综合性区域组织，拥有丰富的数据资源和多样化应用场景，加强人工智能领域合作将为上海合作组织国家发展创造新机遇

5月29日，以“智汇中国 智惠上合”为主题的“中国—上海合作组织人工智能合作论坛”在天津举行。论坛推动中国与上海合作组织成员国在技术研发、人才培养、产业应用等方面加强协作，共同攻克技术难题，加速人工智能技术产业化进程，共享人工智能发展带来的红利，为促进地区繁荣发展注入新的强大动力。

以人工智能推动经济转型，契合上海合作组织国家的发展愿望。中国积极拥抱智能变革，大力推进人工智能科技创新、产业发展和赋能应用，建立健全人工智能监管体制机制，形成较为完整的人工智能产业体系。截至2025年4月，中国人工智能专利申请量超过150万件，占全球总量近四成，位居世界第一。中国企业研发的人工智能大模型具有开源、低成本、高效能的特点，为上海合作组织国家人工智能发展提供了新范式、带来了新思路。上海合作组织国家人士认为，中国在商业和科学领域广泛应用人工智能，全方位培养高水平专业人才，展现出在人工智能领域的强大创新实力和广阔发展潜力。

上海合作组织是世界覆盖面积最大、人口最多的综合性区域组织，拥有丰富的数据资源和多样化应用场景，加强人工智能领域合作将为上海合作组织国家发展创造新机遇。中国同上海合作组织其他成员国开展联合技术攻关，推动人工智能创新成果不断涌现、应用场景加快拓展，持续释放智能红利。在乌兹别克斯坦撒马尔罕光伏电站，中企投运的拥有智能清扫功能的机器人，全天候守护光伏矩阵，极大提高了光伏板的效率和寿命。在巴基斯坦旁遮普省的麦田，得益于中巴合作智能农业项目，农民直接在手机上一键式精准进行施肥灌溉等操作。中方在此次论坛上提出“加强政策沟通”“深化技术合作”“推动应用赋能”“强化安全治理”四点倡议，发布《中国—上合组织国家人工智能应用合作中心建设方案》，并发出共建邀请，积极推动开放合作，促进科技成果共享。

中方大力倡导推动全球人工智能公平普惠发展，积极做人工智能能力建设国际合作的倡导者、推动者和先行者。2024年，第七十八届联合国大会协商一致通过中方主提的加强人工智能能力建设国际合作决议。中国宣布《人工智能能力建设普惠计划》，倡议成立人工智能能力建设国际合作之友小组，旨在推动国际社会共同把握数字化、智能化发展大势，不让任何一个国家掉队，得到上海合作组织国家的积极支持。近日，第二期人工智能能力建设研讨班在北京举行，包括多个上海合作组织成员在内的近40个国家和国际组织派员参加。

人工智能的公平普惠发展，可以照亮技术创新的前路，创造人类更加光明的美好未来。中方将秉持“上海精神”，与上海合作组织国家一道，加强交流合作，共享智能红利，推动人工智能更好服务全球发展。

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)