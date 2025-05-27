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特朗普“死磕”哈佛外国学生名单 威胁再砍拨款

2025年05月27日08:38 | 来源：新华网
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　　5月24日在美国马萨诸塞州剑桥拍摄的哈佛大学校园。新华社发（朱子于摄）

　　新华社华盛顿5月26日电　美国总统特朗普26日再度对哈佛大学发出削减资金威胁，称如果哈佛不提交外国学生名单，联邦政府将考虑削减该校的30亿美元拨款，并将这些拨款分配给全国各地的职业学校。

　　逼哈佛交出外国学生名单

　　特朗普当天在社交媒体“真实社交”上发文称，他正考虑从“非常反犹的”哈佛大学“拿走”30亿美元拨款，并将其分配给全国各地的职业学校。

　　特朗普在另一条贴文中称，联邦政府仍在等待哈佛大学提交外国学生名单，以确定有多少“激进的疯子和麻烦制造者”不应被允许重新进入美国。哈佛在提供这些文件方面“非常缓慢”。

　　此前一天，特朗普要求哈佛大学提交全体国际学生的“姓名与国籍”信息。他在社交媒体上发文说：“我们必须掌握这些外国学生的身份，鉴于联邦政府每年向哈佛拨款数十亿美元，这个要求合情合理。”

　　特朗普在另一个场合还说，哈佛大学的国际学生“太多了”，会挤掉一些想上哈佛的美国本土学生。

　　为何针对哈佛

　　特朗普再次入主白宫后，已经对美国多所高校“开火”，声称如果校方不调整政策，将面临削减资金的后果。特朗普政府的主要要求包括根除“校园内的反犹主义”、废除高校向少数族裔倾斜的多元化举措等。美国舆论普遍认为，特朗普政府重点针对哈佛等高校，因为共和党认为这些大学是左翼自由派或者民主党的大本营。

　　数十亿资金被冻结、免税地位岌岌可危、多项调查接踵而至，哈佛大学正面临前所未有的危机。本月22日，美国国土安全部宣布取消哈佛大学获得的学生和交流学者项目资质，禁止该校招收国际学生，成为特朗普政府对哈佛大学进行打压的最新举措。

　　5月24日在美国马萨诸塞州剑桥拍摄的哈佛大学校园。新华社发（朱子于摄）

　　根据哈佛大学的数据，截至2023年秋季学期，国际学生占该校学生总数的27%以上。目前，哈佛大学招收了近6800名国际学生和学者，他们来自140多个国家和地区，其中大多数在攻读研究生课程。

　　直击“禁招令”下的哈佛大学

　　在刚刚过去的周末，新华社记者在哈佛校园采访时发现，联邦政府禁止哈佛大学招收国际学生的政策引发震惊与愤怒。虽然哈佛已就此对联邦政府发起法律诉讼，马萨诸塞州联邦地区法院法官也暂时叫停这项禁令，但这一政策所传递的信号，仍让众多在美留学、或计划赴美留学的国际学生不寒而栗。

　　一名来自加拿大的历史系在读博士生匿名告诉记者，得知美国政府禁令的第一反应是“愤怒，同时也感到紧张，紧张的是我自己的处境，而愤怒是对美国政府”。

　　“这简直荒谬至极。”这名加拿大学生说，当下他不得不考虑多个备选方案。“如果我失去签证，最好的情形是通过另一所美国大学的担保获得新的签证，这至少能让我留在美国继续读书。如果情况恶化到无法挽回的地步，我会转去其他国家完成学业。”

　　来自澳大利亚的统计学博士生詹姆斯拒绝透露全名。他告诉记者，得知消息时，“我甚至不确定我们生活的是真实世界，还是我身处梦境”。这根本不像是一个理性政府会采取的行为，“这太疯狂了”。

　　詹姆斯认为，即使最终哈佛招收国际生的资质不被撤销，但政策对未来造成的不确定性本身就“已经造成了伤害”。

　　即将从肯尼迪政府学院毕业的中国留学生王越峰告诉记者，尽管之前有些许征兆，但他得知消息后仍然“有些震惊”。联邦政府冻结拨款、削减资金都是针对校方，而“这一次它非常精准地打击到学生身上”。

　　“本科生目前还可以转学，他们的专业渠道相对来说比较开放，然而像硕士生、博士生，如果想转到其他学校，去跟随另外一个导师，基本上意味着要重新申请，之前的学术研究都要另起炉灶。”王越峰说，“大家目前都要为最坏的情况做准备。”

　　王越峰认为，“禁招令”这种事情的发生“很悲哀”，对美国吸引外来人才的整体环境而言，势必造成消极影响。（记者：熊茂伶、朱子于、胡友松；视频：付一鸣、李佳旭、王科文）

(责编：崔越、张悦)

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