人民网乌鲁木齐5月28日电 (记者翟转丽) 5月24日至26日，参加2025上海合作组织国家媒体合作论坛的多国媒体代表前往新疆伊犁、乌鲁木齐等地进行实地调研，深入感受多民族和谐共处，见证当地现代化经济的蓬勃发展。

多民族和谐共处 多元文化交融生辉

在伊宁市喀赞其民俗旅游区，独具特色的庭院和百年民居装点精致。这里是汉族、维吾尔族、哈萨克族等多个民族的聚集地，也是新疆多元文化的缩影。

埃及《金字塔报》记者艾哈迈德·哈瓦里首次访问新疆，这里多民族交融聚居给他留下了深刻的印象。他表示:”就像我在中国大地上看到的自然之美一样，这里居住的人们保持着各自的传统习俗却又和谐共处，构成了一幅生动的中国画卷。‘’

5月24日，外国媒体人在伊宁市喀赞其民俗旅游区参观体验。 人民网记者 翟转丽摄

在伊宁六星街亚历山大手风琴珍藏馆，媒体代表们现场聆听了不同民族乐手组成的手风琴乐队的演奏。在俄罗斯风情园，媒体代表们从歌舞中感受到当地民众的热情。沙特阿拉伯《祖国报》国际部代理主任玛哈·阿尔苏莱米感叹：“这里丰富多彩的文化吸引着我，人们热情好客，让我深受感染。”

科威特《报章报》国际部主任查贝尔·布莱辛斯是第三次来到新疆，他称新疆是一处蕴藏着丰富文化与历史的宝库，每次来都有新的收获。“仅仅一次访问远远不足以全面了解这个美丽的地方——一个拥有丰富的文化遗产、交融汇聚着多民族与多元文化的地方。”

5月24日，外国媒体人在伊宁市六星街旅游区拍照留念。人民网记者 张武军摄

经济充满活力 未来蕴藏潜力

中哈霍尔果斯国际边境合作中心是我国与其他国家建立的首个跨境边境合作区，也是上合组织框架下区域经贸合作的示范区。自2006年成立以来，为扩大对外开放、发展口岸经济注入强劲动力。

“这里免税店林立，商品丰富，到处都是一片繁忙的景象，展现出该地区的经济活力。”埃及《消息报》公共关系经理瓦利德·法齐说。在了解到边境合作中心的发展情况后，瓦利德·法齐表示希望借鉴此地的经验，在其他地区开展类似的项目。

5月25日，外国媒体人在霍尔果斯国际边境合作中心中国文化馆参观。人民网记者 张武军摄

随着“一带一路”倡议深入推进，乌鲁木齐国际陆港区已成为中欧班列的重要枢纽，为产品从新疆“走出去”提供了便捷的通道。进入乌鲁木齐国际陆港区办公大厅，一面超大电子屏展示着纵横交错的中欧班列铁路线。科威特《阿拉伯人日报》记者赫沙姆·亚辛表示：“乌鲁木齐是一座充满发展潜力的城市，不仅在中国经济发展中扮演着重要角色，未来可能在更广泛的区域乃至国际经济舞台上发挥更大的作用。”

“中欧班列从这里出发，驶向世界各地，展现出新疆独特的地理优势与联通全球、服务世界的巨大潜力。” 埃及《消息报》公共关系经理瓦利德·法齐说。

5月26日，外国媒体人在乌鲁木齐国际陆港区合影留念。 人民网记者 翟转丽摄

全面了解新疆 报道真实中国

本次调研活动吸引了来自上合组织成员国、观察员国和对话伙伴等20多个国家的主流媒体代表参加，成为上合媒体人之间加强交流与沟通的宝贵平台。科威特《政治报》记者伊纳斯·阿瓦德表示：“这是一次难得的机会，让我更全面地了解新疆的文化与发展。” “在新疆，你可以从一个不同于大众认知的角度来认识中国。” 科威特《报章报》国际部主任查贝尔·布莱辛斯说。

埃及《金字塔报》记者艾哈迈德·哈瓦里则坦言，之前他对新疆的认知有偏差，认为这里是一个偏远的边疆地区，不会像北京或者中国其他大城市那样繁华。但亲身体验后，他发现这里的发展水平超出了预期：“我在这里看到了前所未有的快速发展，基础设施非常现代化。”

艾哈迈德·哈瓦里在《金字塔报》从事国际新闻事务工作，平时经常接触来自西方媒体的信息资料。他表示，西方媒体的报道和他此次亲眼见到的新疆现实之间存在很大差距。“通过亲身采访和与当地人交流，我对新疆有了更深入的了解，并认识到新闻报道的责任所在。我将通过《金字塔报》向更多人传递新疆的真实面貌。” 艾哈迈德·哈瓦里说。

(责编：刘叶婷、杨牧)