人民网记者 管克江 薛丹

三年前，一组国外网友贴出的对比照片火爆全网：一张是中企承建伊拉克示范学校开工，另一张则是伊拉克学生在被炸毁的教室前上课。这组照片真实反映了伊拉克重建进程中面临的巨大挑战以及示范学校建设的重要意义。

今年4月，伊拉克总理苏达尼以视频方式主持1000所示范学校项目完工仪式，宣布历经三届政府，在各方共同努力下，这一重大经济民生工程终于完成，伊拉克学生将迎来一个全新舒适的学习环境。

在这1000所示范学校中，中国电建承建了679所学校，分布在伊拉克10个省份，很多学校陆续投用。这些学校设计现代、功能完备、质量优良，被伊拉克民众亲切地称为——“中国学校”。近日，人民网记者驱车从巴格达一路向南，先后走访了卡尔巴拉省、卡迪西亚省和济加尔省的多所学校，和当地师生一同感受搬入“中国学校”的喜悦。

迎着初升的朝阳，我们前往卡尔巴拉省。之前，记者曾多次到伊拉克采访，见过学生在简易板房上课的困境，扳过示范学校建设时6厘米粗的钢筋，还曾陪一些伊拉克家长参观过完工的学校，但是新学期开学后，记者还是第一次到访学校。

两小时后，汽车在卡拉巴拉省首府卡尔巴拉市的街巷中穿行，我们来到阿尔穆塔·阿里卡特国际学校。孩子们身着盛装，整齐列队欢迎，脸上洋溢着欢乐的表情。“欢迎来到这所美丽的学校参观，祝您在这里度过一段开心的时光！”三年级的学生阿萨尔走上前，用英语向我们问好。

阿尔穆塔·阿里卡特国际学校的学生在教室内上课。人民网记者 薛丹摄

学校校长拉巴布·麦亚尔一边带领大家参观，一边介绍学校情况：“我们是一所政府开办的国际学制学校，有200多名师生。设施在当地所有学校里是最好的。每当我看到孩子们放学了还不走，希望在学校里多留一会，我就倍感欣慰。有一个好的环境，他们的学习就能上一个台阶。”

阿尔穆塔·阿里卡特国际学校的学生在美术室上课。人民网记者 管克江摄

四年级教室传来朗朗书声。学生们在老师哈尔拉·穆西迪的带领下学习英语。教室里宽敞明亮，孩子们的朗读中气十足。哈尔拉说，搬到新校舍后，孩子们成绩提高了一大截。她认为有两个原因：一个是环境好了，原先想转走的优秀学生留了下来，另一个是学校条件大幅改善，孩子们的学习劲头也提高了。

学校教师布斯拉·胡德尔曾在一所老旧学校任教，学生一天分三个班次上课。“以前，孩子们连玩耍的操场都没有。现在的新学校功能齐全，设计美观。孩子们都说，我们的校园像一所大学校园那么美。”

伊拉克卡尔巴拉省学生在简易板房内上课。中国电建供图

阿尔穆塔·阿里卡特学校还配备了多个功能性教室：图书室内，彩绘读本尤其受到欢迎。四年级学生穆罕默德拿起自己制作的手办说：“这里也是我们的手工教室。这个是阿里，这个叫哈桑，他们是一对好朋友。”美术室里，学生们认真作画，描绘对未来的期待。扎赫拉·海德尔说，她想和中国的朋友共同创作一幅象征着伊中友谊的水彩画。在计算机室，孩子们在老师的指导下，操作鼠标、浏览互联网。据介绍，在伊拉克，只有40%的学校配备有计算机室……

阿尔穆塔·阿里卡特国际学校的学生在展示课间活动。人民网记者 薛丹摄

“能在这样一所学校里上学，我很开心，我爱我的学校。”11岁的海德尔高兴地走过来告诉记者。她的同学苏凯娜·贾瓦德也挤到镜头前说出了自己的梦想——“等我长大了，我要在这个学校当老师，为我的学生们上课。”

阿尔穆塔·阿里卡特国际学校的学生表演舞蹈。人民网记者 薛丹摄

卡尔巴拉省共有44 所示范学校。项目经理赵建林介绍，卡尔巴拉项目部在学校项目群中奋力争先，实现了第一所一层板浇筑、第一所封顶、第一所建设完成等里程碑，得到各方高度认可。目前，学校项目进入质保期。中企将以此为起点，积极参与更多伊拉克民生项目建设。

阿尔穆塔·阿里卡特国际学校的学生在图书室上课。人民网记者 薛丹摄

中国电建中东北非区域总部伊拉克代表处国别副代表黄凯介绍，伊拉克政府决定到2030年前新建8000所学校，并将其列为最紧迫的政治工程和民生工程之一。中国电建调集各方资源，把承建示范学校项目作为精品工程全力推进，为中伊深化务实合作注入内涵。

示范学校项目建设由伊拉克内阁秘书处负责。伊拉克内阁秘书处驻卡尔巴拉省示范学校项目部负责人艾哈迈德·阿里介绍，示范学校项目在伊拉克是首创。之所以冠以“示范”名字，是因为这批学校采用现代化设计与可持续标准建设，配备实验室、图书馆、网络设施及多功能体育场，具有标志性意义。正因如此，学校建设过程中遇到的挑战也前所未有。“中国建设者展现出的敬业精神和专业素养令人敬佩。这是示范学校能够按时完工的关键因素。我们建设了新一代的学校设施，也是在打造伊拉克下一代的美好未来。”

中国电建员工与阿尔穆塔·阿里卡特国际学校的师生及政府官员等合影。人民网记者 薛丹摄

随着下课铃声响起，一天的课程结束了。孩子们背上书包，嬉闹着离开教室。在下午金色的阳光照耀下，阿尔穆塔·阿里卡特国际学校橙白相间的外墙格外醒目，孩子们的笑声在校园里回荡……

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