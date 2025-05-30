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端午到，海外节日气氛浓（侨界关注）

本报记者 张 红
2025年05月30日08:59 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　5月24日，人们在南非开普敦参加第三届“文化中国·开普敦龙舟节”的1500米龙舟竞速赛。
　　新华社记者 王 雷摄

　　在德国法兰克福，龙舟队队员与岸上观众互动。
　　新华社记者 张 帆摄

　　粽香飘、赛龙舟、驱五毒……端午到，远在异国他乡，端午节的节日仪式感呈现别样魅力。粽子，有的自家乡跨越山海而来，有的则是家人代际传承手艺制作而成；划龙舟，有人首次参与，紧张而兴奋，有人是专业选手，轻松而愉悦；活动现场，各种肤色的人们沉浸式体验着这一来自中国的传统节日……在这个因端午节而搭就的平台上，中国传统文化走得更远，中外友人的心与心走得更近。

　　

　　龙舟赛起来

　　激昂的鼓点、翻飞的桨影、四溅的浪花、欢呼的人群，周围的空气似乎都被搅动得热烈起来……

　　随着端午节临近，这一幕出现在海外多地。

　　在德国，5月24日，第二届“红旗杯”法兰克福国际龙舟友谊赛在德国美因河开赛，来自中国、德国、法国、意大利、美国、泰国等多个国家和地区的17支龙舟代表队同场竞技。本届比赛中，来自中国的湖北荆州队闪亮登场。

　　在南非，5月24日至25日，南非开普敦华人社区和开普敦龙舟协会共同主办的第三届“文化中国·开普敦龙舟节”系列比赛，在开普敦维多利亚港炮台公园的海滨运河举行。今年的比赛有10支队伍参赛，具体项目包括男子、女子及混合200米、1000米以及龙舟拔河赛。

　　在马耳他，马耳他中国文化中心、马耳他比尔古划船俱乐部、马耳他—中国商会及马耳他华人联合会5月24日在风光秀丽的古城比尔古联合举办首届“端午杯”中马龙舟友谊赛。

　　在塞尔维亚，2025“你好!中国”中塞端午国际龙舟节5月24日至25日在塞尔维亚首都贝尔格莱德举行，吸引了来自中塞两国近20支龙舟队参加，数百名民众观赛，共庆中国传统节日端午节。

　　近日，来自侨乡浙江省青田县的“侨乡中国‘结’”端午系列活动海外分会场活动在西班牙巴达洛那海港举行。来自中国和西班牙的6支龙舟队分成3组，展开激烈竞技。巴塞罗那青田同乡会会长周建虹表示，他将带着7名西班牙友人一起参加青田龙舟文化主题活动，让他们体验青田龙舟文化。

　　在德国工作生活了30多年的王文来到第二届“红旗杯”法兰克福国际龙舟友谊赛的现场。“今年的比赛，专业组比赛中的四支队伍分别来自德国、意大利、法国和美国，在激烈角逐之后，4支队伍的运动员齐头并进，携手回家，完美诠释了友谊第一、比赛第二。这是今年比赛中我觉得最感人的时刻。”王文说，“赛龙舟在德国已经有几十年的传统了，不过，之前，我们华人都是组织一支队伍参与当地的赛龙舟，我还曾经是啦啦队的一员。去年开始，我们开始参加带有浓郁中国特色的法兰克福国际龙舟友谊赛。在德国，端午节的节日气氛越来越浓了。”

　　粽子包起来

　　“在我心中，端午节的味道就是粽子的清香。”亚美凝聚联盟主席吴一平在浙江省湖州市长大，“1989年我到美国之前，每年端午都会吃到家里做的三角粽子，有红豆馅儿，也有肉馅儿。我岳母也是湖州人。上个礼拜，80多岁的岳母还包了肉粽。这几天，我的早饭都是粽子。我的孩子们也习惯了端午节期间吃粽子，每年一到这个时候都会要外婆做粽子。”

　　传统文化的传承和发扬就这样在味蕾上悄然发生。

　　5月31日，端午节当天，第三届端午民俗文化节将在美国的启扬文化中心举办。当天的活动包括包粽子体验、艾草糕品尝、编织五彩绳、书法体验、剪纸手工，还会有“射五毒”互动游戏、中国传统面部彩绘以及中医体质测评等。

　　“传统文化是我们族裔的特色。在海外，我们不仅要把自己的文化传承下去，还要向当地社会的其他族裔展示我们的文化。这几年，文化活动明显增多了，大家对中华文化的了解也越来越多。比如，原来很多当地朋友搞不清端午和清明的区别，现在很多人都知道了端午节的粽子和艾叶，知道了要驱五毒，也开始了解屈原、汨罗江的故事。在美国，可以说，端午节的节日气氛正在变得越来越浓。”吴一平说。

　　在韩国，也有很多人正在学习如何包粽子。“端午节前后，中韩子女教育协会通常都会组织活动，邀请小朋友和家长一起体验包粽子。今年，汉阳大学孔子学院与中韩子女教育协会开展了端午节主题体验活动。”韩国小星星中文学校老师吴莉莉祖籍山东，嫁到了韩国，“我其实不太会包粽子，所以我自己就很喜欢这样的活动，既能学习如何包粽子，也能吃到香香的粽子。参与活动的很多人都是像我这样的中韩组合家庭。在这样的活动中，孩子们既体会到了动手的乐趣，也逐渐对中国的传统文化有一定了解。我儿子就是这种活动的受益者。”

　　每逢佳节倍思亲。端午节将到，来自家乡的粽子也送到了乡亲的手中。

　　在端午节即将来临之际，为向海外侨胞传递家乡人民的关心关爱，共同庆祝端午佳节，由浙江省侨办、浙江省侨联联合海外浙籍侨团举办的2025“浙里有爱·万水千山‘粽’是情”端午慰侨活动拉开序幕。本次活动将在海外20个国家24个城市陆续举行，将发放1.5万份端午礼盒。海外各地侨团也组织了相应活动，共度佳节。

　　拿到粽子的乡亲纷纷表示，这不仅是节日的问候，更是来自家乡最温暖的拥抱。清新的粽香把海内外侨胞的心拉得更近了。

　　交流多起来

　　“五月五，端午到；赛龙舟，真热闹；吃粽子，戴香包；昆虫不来身边闹……”朗朗上口的童谣响起，教室里不仅有黄皮肤的小朋友，也有白皮肤的小朋友。动动手，在纸上画出可爱的三角粽子，用硬纸壳制作成大大的彩色龙舟，一起玩闹的有黑眼睛的华人小朋友，也有蓝眼睛的澳大利亚小朋友。

　　这是澳大利亚华夏文化学校在端午节期间的课堂。“端午节期间，我们会以节日为主题开展一些寓教于乐的活动，比如把汉字包在纸做的粽子里，让孩子们认识相关的汉字，带孩子们朗诵中国的古诗，也会给他们讲述与端午节相关的风俗与故事。我们学校里的非华人学生很多，在这样的活动中，传统中华文化不仅在华人小朋友中得到传承，也加强了中外文化的交流。”澳大利亚华夏文化学校校长张晋说，“课堂上，一个六年级的澳大利亚孩子很流利地背诵了《静夜思》，虽然语音语调不那么准确，但是他非常喜欢中国古诗的韵律。这就是我们文化交流结出的果实。”

　　端午节期间，在海外，在丰富多彩的活动中，交流正在变得越来越顺畅。

　　在德国举办的第二届“红旗杯”法兰克福国际龙舟友谊赛的开幕式现场，来自陕西神木杨家将故里的124名演出人员身着传统服饰，手持鼓槌，个个精神抖擞。激昂的鼓点瞬间点燃现场气氛。荆楚文化元素也闪亮登场，《凤舞楚天》惊艳亮相，舞者们翩若惊鸿的舞姿再现了楚国宫廷乐舞的华美风韵；恩施民歌《龙船调》的悠扬旋律回荡在美因河畔，德国观众随着节奏轻轻摇摆。本届龙舟赛还吸引了泰国、印尼和柬埔寨驻法兰克福总领馆的积极参与，精彩纷呈的表演、香气四溢的美食、水上竞逐的队伍，让龙舟赛成了亚洲文化展示的舞台，成为各国民众一同庆祝的节日。

　　正如中国驻法兰克福总领事黄昳扬所说，多国选手参赛显示出龙舟文化的包容和团结精神，尤其是泰国、印度尼西亚和柬埔寨驻法兰克福总领馆的积极参与和大力支持，让这场跨越国界的水上运动汇聚起越来越大的“朋友圈”。

　　2009年，联合国教科文组织将端午节列入人类非物质文化遗产代表作名录，这是中国首个入选世界非遗的节日。近年来，中国文化的热度不断升温，端午节也在海内外受到越来越多关注。“搭建文明交流互鉴的桥梁。”端午节期间，海外丰富多样的活动中，海外侨胞正践行着这一信念。

(责编：徐祥丽、张悦)

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