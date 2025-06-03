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“庆端午学中文”活动在基辅举行

2025年06月03日10:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网基辅6月1日电 （记者蔡子畅）当地时间5月31日，“庆端午学中文”活动在乌克兰首都基辅京韵中餐厅举行，来自基辅国立语言大学孔子学院、基辅第一东方语言学院、基辅国立大学教育与科学语言学研究所、布洛瓦雷LAO MAO汉语培训机构的师生参加活动，其中中文专业大学生45人，学习中文的青少年儿童18人，乌籍中文教师及学校领导10人。

乌克兰儿童学习体验包粽子。人民网记者蔡子畅摄

乌克兰儿童学习体验包粽子。人民网记者蔡子畅摄

活动现场，布洛瓦雷LAO MAO汉语培训机构负责人罗克索拉娜通过教学视频向大家介绍端午节的由来及传统习俗，在场中文学生还进行了线上问答测验，最后共同学习体验包粽子。此次“庆端午学中文”活动让参与者更直观地感受中国传统节日与文化。

此次活动的组织方基辅京韵中餐厅负责人宋振萑说，很荣幸今天能与大家一起共度端午节，感谢大家踊跃参加，汉语作为中华文化的载体，已广泛流传几千年，中华文化深厚悠久，博大精深，通过学习汉语，我们有机会深入了解中华文化的方方面面，你们学习中文的选择是正确且幸运的，祝你们学有所成、前程似锦！

基辅国立语言大学孔子学院学生朱丽安娜说，很高兴能参加今天的活动，在中国朋友的帮助下我学会了包粽子，学习中文的过程对我而言非常有趣，不仅了解了中国传统文化，还体验了中国美食，期待未来参加更多中乌文化交流活动。

“庆端午学中文”活动全体合照。人民网记者蔡子畅摄

“庆端午学中文”活动全体合照。人民网记者蔡子畅摄

(责编：徐祥丽、杨牧)

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