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“茶和天下·魅力贵州”文旅推介活动在瑞典成功举办

2025年06月03日10:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩6月1日电 （记者殷淼）6月1日，由斯德哥尔摩中国文化中心与贵州省文化和旅游厅共同主办的"茶和天下·魅力贵州"文化和旅游推介活动在瑞典首都斯德哥尔摩成功举行。

“茶和天下·魅力贵州”文旅推介会现场。人民网记者 殷淼摄

本次活动以茶文化为纽带，通过丰富多彩的非遗展示和文旅推介，向瑞典民众全面展现了贵州独特的自然景观、多元的民族文化和优质的生态旅游资源。

侗族大歌《布谷催春》。人民网记者 殷淼摄

侗族大歌《布谷催春》。人民网记者 殷淼摄

推介会在侗族大歌《布谷催春》的悠扬旋律中拉开帷幕。活动现场精心设置了多个文化体验区，包括贵州风情图片展、苗族蜡染和银饰制作展示等，吸引了众多来宾驻足观赏。参与者不仅可以近距离感受贵州非遗文化的魅力，还能亲自品鉴地道的贵州绿茶，对贵州丰富的文化和旅游资源给予了高度评价。

向来宾介绍苗族蜡染。人民网记者 殷淼摄

向来宾介绍苗族蜡染。人民网记者 殷淼摄

活动现场，瑞典旅游推介官通过图文展示和视频播放，生动地向来宾介绍了黄果树瀑布、千户苗寨等著名景点以及当地独特的人文风情。

瑞典旅游业资深顾问彼得·赫尔曼在推介会上发言。人民网记者 殷淼摄

瑞典旅游业资深顾问彼得·赫尔曼在推介会上发言。人民网记者 殷淼摄

瑞典旅游业资深顾问彼得·赫尔曼在推介会上说：“贵州是一个令人惊叹的旅游目的地，无论是黄果树瀑布的壮美，还是西江千户苗寨的原始风情，都让人心驰神往。”他表示，相信未来贵州将成为中瑞旅游合作的重要桥梁。

贵州省文化和旅游厅副厅长敖克模致辞。人民网记者 殷淼摄

贵州省文化和旅游厅副厅长敖克模致辞。人民网记者 殷淼摄

贵州省文化和旅游厅副厅长敖克模在致辞中表示：“贵州不仅是中国重要的茶叶产区，更是世界自然与文化遗产的宝库。我们热忱欢迎瑞典朋友到贵州品茗赏景，亲身体验多彩的民族文化。”

(责编：徐祥丽、杨牧)

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