人民网斯德哥尔摩6月1日电 （记者殷淼）6月1日，中国驻瑞典大使馆在瑞典首都斯德哥尔摩文化中心举办庆祝中瑞建交75周年音乐招待会。中国驻瑞典大使崔爱民出席招待会并致辞。瑞典外交国务秘书哈特留斯及瑞各界友人、旅瑞侨胞、中资机构、留学生代表等近300人出席。

中国驻瑞典大使崔爱民出席音乐招待会并致辞。人民网记者 殷淼摄

崔爱民致辞时表示，中瑞建交75年来政治互信不断巩固，务实合作深化拓展，人文交流硕果累累。回顾历史，相互尊重、独立自主、互利共赢、交流合作是两国关系发展最重要的原则和经验。展望未来，中方愿与瑞方一道做互尊互信的践行者、互利合作的促进者、文明互鉴的倡导者、多边主义的捍卫者，共同谱写中瑞人民相知相亲、美美与共的新篇章。

演奏《金蛇狂舞》。人民网记者 殷淼摄

二胡演奏《赛马》。人民网记者 殷淼摄

琵琶独奏《龙船》。人民网记者 殷淼摄

招待会上，中瑞两国艺术家献上了一场精彩纷呈的音乐会。音乐会以"对话·知音"为主题，中央音乐学院艺术家们以《金蛇狂舞》点燃全场，琵琶独奏《龙船》的铿锵轮指、二胡《赛马》的奔腾韵律，展现了中国民乐的深厚底蕴。瑞典华裔钢琴家纳兰天琪与中方箜篌演奏家合作的《瑞典狂想曲》，则巧妙融合了北欧旋律与东方音色。

瑞典京剧演员天木表演的《挡马》选段。人民网记者 殷淼摄

特别环节中，瑞典京剧演员天木表演的《挡马》选段，其扎实的靠旗功架令观众印象深刻。此外，艺术家们还演奏了二胡与钢琴协奏曲《鸿羽墨章》、中阮独奏《丝路驼铃》、古筝独奏《渔舟唱晚》，以及唢呐和笙合奏的《百鸟朝凤》等曲目。音乐会现场气氛热烈、掌声不断。

主要嘉宾与全体演职人员合影。人民网记者 殷淼摄

音乐会前，各界来宾共同观看了中国驻瑞典大使馆制作的纪念中瑞建交75周年主题视频。来宾们盛赞中瑞关系发展的丰硕成果，祝愿两国友好天长地久。

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