人民网记者 谢佳宁

日前，2025年墨西哥太阳能+储能展会在墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉市会展中心闭幕。展会为期三天，来自亚洲、美洲和欧洲三大洲的116家太阳能、储能和智能电网行业供应商和经销商参展。展会提供了与相关领域专家面对面交流，研究探索实际业务的机会。中国是这次展会上参展企业数量最多的国家，超过40家，来自中国的光伏电板、逆变器和支架等产品，引来众多分销商前来参观询问。

中国产品受墨西哥买家青睐

“近些年，我们看到中国生产商带来了越来越多价格合适，质量过硬的光伏产品。以我们公司为例，我们向全国销售的30多个品牌的光伏产品中，绝大多数都是中国企业生产的。”墨西哥光伏太阳能经销商“雷法克索公司”工作人员罗德里戈·鲁伊斯对记者表示，中国光伏企业现在非常注重产品质量，无论是从产品材料铝的用量，散热器更好的质量，还是设备更好的组装，墨西哥最近看到的中国品牌，都具有更高的设计和产品质量。

展会现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

看到来往的买家上前询问商品情况及价格，罗德里戈在电子展版上一一介绍起该公司销售的中国光伏产品的特性。作为中国海兴电力旗下子公司“利沃得”离网逆变器和并网逆变器的经销商之一，罗德里戈对记者表示，“我们在克雷塔罗州的办公室测试了多款包括该企业的光伏产品，实验证明，中国产品确实运行得很好。”他以利沃得的逆变器为例说，它们为不同需求的客户提供了选择，是一个很好的加分项。“离网逆变器为现在是墨西哥很受欢迎的电池隔离系统，为需要在特殊情况储能的客户提供了便利。”

“几乎所有太阳能电池板制造商都来自中国，而且大多数都质量上乘，我们这次来展会主要也是想采购中国的光伏电池板、电池和一些配件，中国产品在我们工作中带来了良好的效果。”墨西哥能源与技术公司韦拉克鲁斯分公司总监豪尔赫·卡尔德隆向记者介绍，该公司是光伏储能系统开发商，为客户提供将光伏能源并入电网集成系统服务。

“中国的光伏产品质量非常好。”瑞吉度假村纳​​亚里特州分店工程总监亚历杭德罗·达瓦洛斯对记者表示，这次来展会是为了引进更多光伏产品，应对酒店可持续性、废物管理和节能问题。

瓜达拉哈拉维拉技术和解决方案公司负责人马丁·塞尔吉奥·维拉在隆基绿能的展柜前，细心地听着技术人员对新推出的基于HPBC 2.0技术的Hi-MO X10防积灰组件产品的讲解，并不时提出问题，拍照记录。“在普通的太阳能电池板系统中，如果遮盖了一部分面板，其他面板就不再工作，这会影响它们能够生产或储存的能量。但隆基带来了一些新技术，即使你遮盖了光伏板的一块或几块面板，它们仍会继续正常工作，这对太阳能发电场很有帮助，例如在雨季，阳光不多的时候。”

马丁表示，他一直在与来自中国的许多供应商交谈，“中国供应商带来了非常好的价格和质量，我们购买了他们公司很多材料，他们总是带来其他国家品牌所没有的新技术，我已经参观了整个展会，隆基展示的都是全新的事物。中国企业以创新、高质量和实惠赢得了我们买家的心。”

墨西哥太阳能设备经销商“科里太阳能分布”瓜达拉哈拉销售经理安娜·塔皮亚对记者称：“我们经销大约15个中国品牌的太阳能电池板以及其他相关产品，目前我们销售的主要品牌是晶科能源和隆基绿能，它们非常高效，并且一直在改进型号。我们进入光伏行业大概有6年了，一直和中国的公司和产品合作。”她说。

打造更加可持续的电力系统

工业增长、城市化、电力消耗增加及热浪等极端天气事件的加剧，使墨西哥国家电力系统的容量面临着前所未有的挑战。作为回应，2025年2月，墨西哥推出《2025-2030 年国家电力系统加强和扩建计划》，旨在在日益极端的气候环境下，提高该国发电能力，加强输配电基础设施建设，并加速向清洁能源转型。

该计划由51个电力项目组成，预计投资额为223.77亿美元，目标是2030年发电量达到22,674 兆瓦 。通过在风能、光伏太阳能、联合循环、电池存能系统和热电联产等领域开发新的发电项目，目标在未来四年内为50多万户尚未通电的家庭提供电力，实现99％的电力覆盖率，97%的免费互联网覆盖率，并促使清洁能源在墨西哥国家能源矩阵中的份额达到总发电量的38%，二氧化碳排放量减少4.5%等。

展会现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

隆基中美代表处负责人叶敏对记者称：“光伏的全球化趋势现在已经非常明显，对于隆基来说，墨西哥目前还是该领域的一个新兴市场，但依托北美自由贸易协定，其制造业比较发达，工业用电需求大，所以是一个很有潜力的光伏市场。”据叶敏介绍，墨西哥用电不稳，近两年天气变化大，夏天炎热，缺电比较严重。“我们的产品很更受本地人喜欢。”据该公司技术顾问李安帮介绍，此次隆基选择和中国同一时间在墨西哥发布新产品，正是看重了墨西哥的光伏市场。“墨西哥电价较高，供电不稳，太阳能正好可以来补充。太阳能的发电其实现在是非常便宜的，能给墨西哥人民带来一个稳定的供电，一个便宜的用电，对墨西哥经济发展会有较大的帮助。”李安帮说。

利沃得销售总监严根向记者介绍，墨西哥利用新能源加大电力供应，帮助北部及中南部山区解决电网匮乏等能源问题，是未来一段时间的方向。“这为利沃得等中国光伏企业进入墨西哥市场带来了机遇。我们看好墨西哥的市场，2022年，我们在克雷塔罗州开设了自己的工厂，保证了库存、销售团队、技术支持和售后服务的本地化，现在我们当地员工达20-30名，品牌优势比较明显。”严根称。

利沃得通过雷法克索公司销售的离网逆变器对于瓦哈卡州等南部电力供应不稳定的地区用户提供了较大的便利，保障了墨西哥电网不稳定地区的用电需求。“当他们电网不稳时，逆变器的备用电源可以确保有效储存剩余能量并在需要时可用。 当光伏发电量超过即时电力需求时，逆变器会利用剩余能源为连接的电池充电，作为紧急电源使用。”他解释道。

墨西哥联邦电力监察委员会水电项目协调工程师何塞·乌洛亚对记者称：“中国公司都是专家，其中一些是绿色能源领域的世界领导者，他们的知识将为我们的光伏扩张计划提供很大帮助。”何塞认为，墨西哥必须在能源结构方面做出许多改变，“我们正在大力促进太阳能领域的投资技术能力和项目落地。与中国企业的交流帮助我们更加了解新的光伏知识。”

中国技术助推光伏市场扩张

中国光伏企业在墨西哥市场中占据主导地位，为墨西哥提供太阳能组件、逆变器及整体解决方案。罗德里戈说，墨西哥的客户寻找的光伏产品技术目前在墨西哥的企业中还并不太成熟，而中国在光伏领域的技术领导力有目共睹，为墨西哥市场提供了更多选择。豪尔赫表示，中国是可再生能源大国，中国光伏产品遍布全球，墨西哥也不例外。墨西哥目前使用的知识和技术几乎全部来自中国，能够将它们应用到墨西哥的不同能源领域对我们来说是一个明显的优势。

记者观察到，墨西哥太阳能+储能展会上，除吸引墨西哥各州的买家到访交流外，还有不少来自美国和南美洲如哥伦比亚、巴西等国家经销商闻讯而来。哥伦比亚经销商雷加拉多对记者称，“中国企业已经达到了世界数一数二的先进技术水平，我希望通过这次参展机会，更多了解中国光伏产品的特性，未来在哥伦比亚进行更好的经销。”

展会现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

墨西哥太阳能发电装机容量近年来大幅增长，光伏发电占比已成为该国可再生能源的重要组成部分。锦浪科技股份有限公司墨西哥和中美洲首席技术官塞尔吉奥·罗德里格斯表示，随着分布式发电和能源存储解决方案的增长，墨西哥的太阳能装机容量到2025年可能超过10吉瓦。墨西哥继续吸引对太阳能项目的投资，巩固其作为拉丁美洲最有前景的可再生能源市场之一的地位。“受清洁能源需求不断增长、技术进步和政府政策不断变化的推动，墨西哥太阳能光伏行业将实现大幅扩张。”

墨西哥政府实施了多项税收政策来鼓励使用太阳能电池板，使其成为一种更方便、更经济的选择。墨西哥所得税法允许有商业活动的个人和法人实体在年度所得税申报表中，扣除安装太阳能电池板，安装和维护成本等费用，大幅减少所得税的应税基数，激励更多人使用清洁能源。扣除产生后，需保证使用该设备至少5年。政府还施行可再生能源发电系统如太阳能电池板等免征增值税，降低太阳能系统的初始成本，使其与其他能源相比更具竞争力。此外，在哈利斯科州、克雷塔罗州和尤卡坦州等州，政府为太阳能项目提供额外的补贴、折扣和贷款。

通威太阳能有限公司海外美洲区销售经理罗沉烟对记者表示，展会为他们拓展经销商资源提供了一个很好的平台。“墨西哥市场是我们拉美主流市场。未来，我们会加大对墨西哥市场的投入，预计今年墨西哥会迎来一波光伏产品爆发，我们非常关注。”

昱能科技股份有限公司工作人员鲜于格宁表示，瓜达拉哈拉作为墨西哥第二大城市，经济在全国占比很重要，光伏企业又比较集中。我们选择在这设立子公司作为拉美总部，其中一个很重要的因素也是墨西哥政府对清洁能源比较乐观积极的推动作用。“中国近些年光伏产品整体实力、研发能力以及质量各个方面实现飞速提升。我们有能力提供更有性价比的产品，口碑好客户自然选择中国企业。”他说。

普埃布拉一家电力系统和网络开发商工程总监伊格纳西奥·加西亚·特拉帕亚对记者称，墨西哥在电网方面的技术还相对落后，“从我所看到和了解的情况来看，中国人在电网和光伏等领域技术非常先进，他们在不断进步，取得了许多世界顶级的数据，在这一领域是公认的佼佼者。中国致力于科学技术研发，国家投入了大量资金，保持创新并处于领先地位，墨西哥可以在相关方面加强同中国的交流，允许中国工程师来墨西哥为我们培训，使墨西哥也可以掌握新的可再生能源技术，在能源改革中从中国取得的成就受益。”

(责编：徐祥丽、杨牧)