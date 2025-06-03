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英国商界人士：美国关税政策成为跨国企业运营中的“关键障碍”

2025年06月03日09:24 | 来源：新华社
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新华社伦敦6月2日电（记者郑博非）英国一些商界人士近日在全球英国2025年贸易展会上接受新华社记者采访时表示，美国关税政策加剧全球经济不确定性，成为跨国企业运营中的“关键障碍”。

英国特许出口与国际贸易学会总干事马尔科·福吉奥恩认为，美国关税政策的反复无常已成为全球企业最大的“不确定性来源”。

“宣布加征关税又暂停、再加征后又削减，近日美国法院裁定加征关税违宪——这一切印证了更多不稳定状况。”他说。

伦敦金融城董事协会主席、英中商业发展中心主席约翰·麦克利恩表示，“不确定性”是企业最忌惮的词汇。“当你无法预测未来三年或五年可能发生什么，企业就会陷入停滞。现在连制定一套完整的商业计划都变得几乎不可能。”

他强调，稳定性在当前全球环境中显得尤为重要，而坚持中长期规划的中国是范例。他认为，中国的五年规划确保了政策延续性和一致性，让中国在全球供应链重组过程中具有天然优势。

英国燚飞购公司首席执行官凌霈铫表示，受美国关税影响，过去很多面向美国市场的英欧品牌现在不得不寻找替代市场，中国市场提供了重要机遇。她说，中国跨境电商的成本与效率优势让企业在利润方面有更大回旋空间。（完）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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