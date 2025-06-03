为期三天的第22届香格里拉对话会6月1日闭幕。多家外媒认为，会议暴露出美国和欧洲在亚洲问题上的紧张关系。而美国政府滥施关税引发的不确定性，正让各大洲陷入不安。

路透社报道截图

路透社的报道说，尽管美国国防部长皮特·赫格塞斯在会议讲话中明确表示，希望欧洲在增加军事预算的同时，将注意力（投资）集中在欧洲安全上。但一些欧洲国家的代表却表示，不会听从美国的“劝告”。

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《华盛顿邮报》的一篇文章则通过香格里拉对话会观察到，美国政府滥施关税引发的不确定性，正让各大洲陷入不安。

文章注意到欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯的发言，称她似乎将欧盟定位为亚洲富有成效的合作伙伴。她认为，亚洲或许可以成为一种新选择，以应对美国如今的日益反复无常、奉行保护主义，以及不再重视基于规则的国际秩序。

《华盛顿邮报》报道截图

文章还关注到亚太地区领导人在会议中的表态。文章说，一周前，美国政府发起的贸易战曾是东盟领导人会议讨论的焦点。越南和柬埔寨等主要出口国也可能被征收最高额关税。

《华盛顿邮报》报道截图

文章说，尽管大多数亚洲国家的政府没有对美国采取反制措施，但它们都更倾向于进一步巩固与中国的深厚经济伙伴关系，以抵消美国关税带来的冲击。

文章报道了马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣在会议讲话中谴责美国政府滥施关税，并坚称贸易是稳定和促进东南亚增长的核心。

此外，美国国防部长赫格塞斯在香格里拉对话会上敦促亚洲国家效仿一些欧洲国家，将国防开支提高到国内生产总值（GDP）的5%。文章说，亚洲国家对这一要求持反对态度。

文章援引马来西亚总理特别顾问、马来西亚战略与国际问题研究所主席莫哈末·法伊兹·阿卜杜拉的观点说，这一要求“令人难以置信”且“荒谬”。美国应“取消所有那些难以预测、反复无常的贸易政策”。

编译｜李琳

签审｜刘轶瑶

监制｜关娟娟

来源：央视新闻客户端

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