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文化中国行丨“端午经济”火热 国潮“圈粉”海外人士

2025年06月03日09:18 |
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这个端午假期，热气腾腾的“端午经济”成为消费活力升级的缩影。“国潮”风引领文化消费新风尚，传统文化元素与现代技术交融，非遗体验“烟火气”满满，打造出独特的“国潮端午”氛围。持续火热的国潮消费也一路“火”到了海外。

这段时间，在义乌国际商贸城做3D打印玩具生意的吴锐忙得不可开交，因为半个月前，店里上架了一批3D打印的端午系列摆件，美国、英国、马来西亚等国的外贸订单纷至沓来。

义乌国际商贸城经营户 吴锐：没想到我发了一个朋友圈，很多老外跟我询价，也很喜欢这个产品，像这个龙舟，跟我们订一天大概是两万个，我们要销往国外的。像我们出这些东西，正常的话是走海运，但是客人都要求我们走空运，短时间之内五天到七天交货，马上发空运发走。

同样在海外市场走俏的，还有端午元素的DIY装饰产品，主打仪式感和体验乐趣。

义乌某电商公司负责人 宗加永：我们有一些单子通过跨境平台，转运仓发到国外的，这样的订单也越来越多了。我觉得我们中国的文化在国外传播越来越强。

端午假期，入境游热度继续攀升，来中国体验民俗文化被许多海外游客列入旅游清单，“国潮”文创、非遗体验备受关注和喜爱。

在广东佛山，看龙舟赛、品龙舟宴、赏龙舟文创，令外国游客流连忘返，不少外国游客还参与了与龙舟相关的体验项目。

福州长乐三溪村沿袭了600多年的端午地方民俗活动——夜赛龙舟，让来自英国的游客连连赞叹。

英国游客 詹姆斯·卡梅隆：我记录了我喜欢的一切，发在我的社交媒体上。我很期待再来这里，我要去福建其它地方看更多的龙舟。

（总台央视记者 赵晶 赵超逸 义乌台 福建台）

来源：央视新闻客户端

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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