新华社旧金山6月2日电（记者吴晓凌）美国特朗普政府2日向最高法院提起上诉，要求推翻联邦法院此前颁布的阻止联邦机构和政府效率部推进大规模裁员及机构重组计划的临时禁令。

美国司法部副总检察长约翰·索尔在上诉书中说，联邦机构人事控制权是总统权力的核心所在，总统无需国会特别许可即可行使其核心宪法权力。

美国联邦第九巡回上诉法院5月30日驳回特朗普政府上诉，维持加利福尼亚北区联邦地区法院法官伊尔斯顿此前颁布的一项临时禁令，即阻止联邦机构和政府效率部推进大规模裁员及机构重组计划。第九巡回上诉法院认为，实行大规模裁员及机构重组将对美国国家食品安全体系、退伍军人医疗保健等众多领域造成严重影响，因此在诉讼审理期间应暂停执行。

伊尔斯顿5月9日颁布为期两周的临时禁令，要求联邦机构暂停执行特朗普2月签署的相关行政命令以及白宫管理和预算办公室随后颁布的备忘录。伊尔斯顿还要求联邦机构撤销根据特朗普行政令发布的任何裁员决定，恢复被行政休假的政府工作人员职位，并给予相应补偿。5月22日，加利福尼亚北区联邦地区法院再次裁决对禁令予以无限期延长。美国司法部次日向第九巡回上诉法院提起上诉。

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