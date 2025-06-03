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联合国秘书长谴责在加沙援助点附近杀害巴勒斯坦人

2025年06月03日09:15 | 来源：新华网
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　　新华社联合国6月2日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯2日谴责日前在加沙地带南部发生的前往领取援助物资的巴勒斯坦人遭袭事件。

　　古特雷斯2日上午发表声明，对1日巴勒斯坦人在加沙地带寻求援助时发生伤亡的报道“表示震惊”。他的发言人迪雅里克在下午的例行记者会上将这一措辞改为“谴责”。

　　古特雷斯在声明中说，巴勒斯坦人为获取食物而冒着生命危险，这是“不可接受的”。他呼吁对该事件立即开展独立调查，并追究肇事者责任。

　　古特雷斯指出，以色列负有国际人道主义法规定的明确义务，必须允许人道援助进入加沙地带并为此提供便利。他强调，必须立即恢复大规模、畅通无阻的人道援助，以满足加沙地带民众的巨大需求。必须在尊重人道原则的前提下允许联合国安全可靠地开展援助工作。

　　古特雷斯敦促必须立即实现永久、可持续的停火，并无条件释放所有被扣押人员。他强调，加沙冲突不能通过军事手段解决。

　　巴勒斯坦加沙地带卫生部门1日发表声明说，以色列军队当天在加沙地带南部拉法地区开枪打死31名民众，另有数十人受重伤。事发时巴勒斯坦民众正聚集在一处由美国和以色列支持的援助物资分发点。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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