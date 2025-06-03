新华社首尔6月3日电（记者黄昕欣 陆睿）韩国第21届总统选举当地时间3日上午6时开始正式投票。

投票站开放时间为当地时间6时至20时，投票结束后将立即开始计票。全国共设有14295个投票站，选民人数约4439万。

本届总统选举共有7名候选人登记参选，其中2人已宣布退选，最终有5名候选人参加角逐。其中，共同民主党候选人李在明、国民力量党候选人金文洙、改革新党候选人李俊锡为呼声较高的热门人选。

为鼓励投票日当天可能因故无法投票的选民提前投票，本届总统选举于5月29日至30日进行“事前投票”，已有逾1500万名选民参与，投票率为34.74%。海外韩国公民也于5月20日至25日进行了投票。

韩国舆论预测，本届总统选举初步结果或将于3日午夜前后公布。韩国中央选举管理委员会预计，此次大选计票将在当地时间4日上午6时左右结束。

韩国宪法法院4月4日通过弹劾总统尹锡悦的裁决，尹锡悦被罢免总统职务。根据法律，韩国须在60日内举行新一届总统选举。

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