打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

韩国第21届总统选举开始正式投票

2025年06月03日09:15 | 来源：新华网
小字号

　　新华社首尔6月3日电（记者黄昕欣 陆睿）韩国第21届总统选举当地时间3日上午6时开始正式投票。

　　投票站开放时间为当地时间6时至20时，投票结束后将立即开始计票。全国共设有14295个投票站，选民人数约4439万。

　　本届总统选举共有7名候选人登记参选，其中2人已宣布退选，最终有5名候选人参加角逐。其中，共同民主党候选人李在明、国民力量党候选人金文洙、改革新党候选人李俊锡为呼声较高的热门人选。

　　为鼓励投票日当天可能因故无法投票的选民提前投票，本届总统选举于5月29日至30日进行“事前投票”，已有逾1500万名选民参与，投票率为34.74%。海外韩国公民也于5月20日至25日进行了投票。

　　韩国舆论预测，本届总统选举初步结果或将于3日午夜前后公布。韩国中央选举管理委员会预计，此次大选计票将在当地时间4日上午6时左右结束。

　　韩国宪法法院4月4日通过弹劾总统尹锡悦的裁决，尹锡悦被罢免总统职务。根据法律，韩国须在60日内举行新一届总统选举。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部