新华社安卡拉6月2日电（记者熊思浩）土耳其总统埃尔多安2日在安卡拉说，就和平解决俄乌冲突，他提议举行一次有俄罗斯、乌克兰和美国领导人参加的峰会。

埃尔多安当天在内阁会议结束后发表讲话说，他“最大的愿望”是让俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基在土耳其伊斯坦布尔或安卡拉会面，“我甚至想让（美国总统）特朗普一起来”。

谈到俄乌两国代表团当天在伊斯坦布尔举行的第二轮直接谈判，埃尔多安表示，此次谈判取得了“重大成果”。俄乌双方要交换的战俘数量超过1000人。此外，俄乌双方还将交换阵亡士兵遗体，且要交换的阵亡士兵遗体数量非常大。

埃尔多安说，从俄乌冲突爆发的第一天起，土耳其的立场就很明确，土耳其不希望在该地区看到冲突、战斗、战争和压迫。土耳其“真诚地努力建立双方都能接受的可持续和平”。

当地时间2日下午4时许，俄乌两国代表团在伊斯坦布尔结束了第二轮直接谈判。俄罗斯总统助理、俄方谈判代表团团长梅金斯基对媒体说，俄乌同意在前线部分地区停火两到三天以交换阵亡士兵遗体，俄方下周将单方面向乌方移交6000具阵亡士兵遗体。俄乌将成立医务委员会用以定期交换重伤士兵。此外，双方将互换25岁以下被俘士兵，至少各换1000人，具体人数尚待敲定。

乌克兰代表团团长、国防部长乌梅罗夫在会后表示，双方在谈判中就战俘交换达成一致，拟交换所有重病战俘及25岁以下战俘。俄方代表团当天向乌方递交了停火备忘录文件，乌方将用一周时间研究该文件并协调进一步举措。俄方在会谈期间拒绝了30天无条件停火的提议。

据乌克兰国际文传电讯社2日报道，乌梅罗夫当天在伊斯坦布尔说，乌方提议与俄方在本月末举行下一轮谈判。

俄罗斯和乌克兰两国代表团5月16日在伊斯坦布尔重启关于和平解决俄乌冲突的直接谈判，双方就互换1000名战俘达成协议，但并未就停火等核心议题达成一致。

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