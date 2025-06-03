新华社洛杉矶6月2日电（记者黄恒）美国“停止仇恨亚裔美国人与太平洋岛居民联盟”2日发布最新调查报告说，由于美国政客的反移民言论和美国内“日益加深的系统性歧视”，2024年美国社会中针对亚太裔群体的仇恨现象进一步加剧，超过半数的受访亚太裔居民表示曾遭遇过仇恨攻击。

报告说，相关调查由芝加哥大学在今年1月完成，共有1600名美国亚太裔成年人参与。结果显示，53%的受访亚太裔居民表示去年曾遭遇过仇恨攻击，这一数字同比增加了4个百分点，其中18岁至29岁的年轻人遭遇仇恨攻击的比例高达74%。同时，83%的受访者对美国当前的种族关系氛围表示担忧。

报告强调，在美国现政府反移民议程推动下，反移民情绪已成为全美范围内针对亚太裔群体仇恨攻击的驱动因素，“种族主义和仇外心理持续威胁着亚太裔美国人的安全和福祉”。报告讲述了一些亚太裔居民遭受骚扰的经历，他们在公共场合被质疑在美居留身份和合法地位，被骚扰者叫喊“滚回你来的地方”并遭到带有种族主义色彩的辱骂。

该组织批评美司法部“非法决定突然剥夺超过8.1亿美元的公共安全拨款”，导致数百个致力于制止仇恨犯罪、预防仇恨暴力和支持受害者的社会组织运营受到影响，并表示“特朗普政府非法削减资金的做法不公正，在打击仇恨攻击和暴力犯罪方面产生反作用，危害极大”。

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