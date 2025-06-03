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国际劳工组织总干事：全球贸易紧张冲击劳动力市场

2025年06月03日09:13 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦6月2日电（记者石松）国际劳工组织总干事洪博2日在国际劳工大会上表示，当前全球贸易紧张局势加剧，对各国劳动力市场形成冲击。

　　第113届国际劳工大会2日在瑞士日内瓦开幕。洪博在致辞中表示，根据国际劳工组织《世界就业与社会展望报告》的最新预测，2025年全球新增就业岗位预计为5300万个，较去年10月预计的6000万个减少700万个，造成这一变化的主要原因是贸易紧张局势加剧导致全球经济增长放缓。

　　洪博还表示，人工智能的广泛应用正对全球劳动力市场产生日益显著的影响，预计媒体、软件开发和金融等高度数字化的工作岗位将面临日益增长的风险，与此同时，依赖重复性体力劳动的岗位也将“越发脆弱”。

　　本届国际劳工大会将持续至13日，来自国际劳工组织187个成员的代表将聚焦防止生物危害、体面劳动以及修订《海事劳工公约》等议题。

　　国际劳工大会是国际劳工组织的最高权力机构，每年五六月间在日内瓦举行一次会议。国际劳工组织成立于1919年，是一个由政府、雇主和劳工代表组成的三方组织，其主要宗旨是促进充分就业和劳资合作、改善劳动条件、扩大社会保障、保证劳动者权益和维护社会公平。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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