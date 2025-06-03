新华社伦敦6月2日电（记者金晶 郑博非）英国首相斯塔默2日发布英国《战略防务评估》，宣布将投资150亿英镑（约合203亿美元）用于保障未来数十年的核威慑力量，并打造12艘新的攻击型核潜艇。斯塔默声称，英国必须“为战争做好准备”，来自俄罗斯的威胁“不容忽视”。

斯塔默当天在格拉斯哥说，英国将以“战时速度”加速创新，在英国本土建造6个新的兵工厂，投资防空和导弹防御系统，在英国制造远程武器。他还说，希望到2035年建成一支“杀伤力提升十倍的军队”。

斯塔默还说，他希望英国成为北约中军事创新最快的国家。世界已经改变，这意味着“如果你愿意，前线就在这里”。

斯塔默的言论招致反对。英国《卫报》报道，反对党绿党认为这份《战略防务评估》过于军国主义。该报还援引英国议会下院绿党国防事务代表埃莉·乔恩斯的一份声明说，“安全不仅建立在军备开支和威胁的基础上，还建立在利用外交和发展真正的领导力上”，首相谈到了通过增加国防开支来促进就业和经济增长，但在清洁、绿色等领域还有更多就业岗位需要创造，“这才是政府投资的重点所在”。

英国反战组织“制止战争联盟”认为，英国政府在削减福利的同时增加国防开支是“荒唐的”。该组织的声明说，将英国置于“战备状态”只会增加冲突的可能性。

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