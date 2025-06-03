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酷玩推荐官·节日kuku吃：端午节

2025年06月03日09:12 | 来源：人民网-国际频道
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哈喽，大家好，我是爱美食的Kuku！中国传统节日美食大挑战，在端午节这一天，1分钟探索富有家国情怀的美食代表——粽子！

农历五月初五，我们迎来端午佳节。端午节是中国首个入选世界非物质文化遗产名录的节日。

几片粽叶，一捧糯米，棱角里裹着千年文化的传承。有民间传说称，端午节吃粽子是为了纪念战国时期楚国大夫屈原。

中国地大物博，不同地域包粽子的食材和方法也有所差异。南方咸粽馅料丰富，肉类、咸蛋黄、海鲜等皆可入料。北方甜粽口感软糯，常见馅料有红枣、豆沙、莲蓉等。或甜或咸，都是人间好味。

得益于端午文化的世界级影响力，许多国家都有端午节吃粽子的习俗。在日本，粽子被叫做“茅卷”，用磨碎的米粉制成。马来西亚的娘惹粽剥开后呈浅蓝色，糯米以椰浆烹煮，滋味颇具东南亚风情。

许多国家也有形似粽子的美食：墨西哥塔玛尔、希腊多玛达琪亚、巴西的帕莫尼亚玉米糕……

除了包粽子，在这天还少不了赛龙舟、插艾蒲、系彩绳等民俗活动。如今，赛龙舟已发展成为一项国际化竞技运动项目，受到越来越多外国民众喜爱。

在端午节这一天，让我们一起吃上一颗粽子，祝大家端午安康！

(责编：王禹蘅、杨牧)

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