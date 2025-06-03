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伊朗强调伊美所达成协议须包括解除对伊非法制裁

2025年06月03日09:11 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰6月2日电（记者陈霄　沙达提）伊朗外交部发言人巴加埃2日表示，美方未能提供透明的制裁解除机制，伊朗继续要求有效解除对伊非法制裁，与美国达成的最终协议必须包含这一关键内容。

　　巴加埃当天在德黑兰举行的记者会上说，伊朗将遵循其国家利益的原则，充分审阅美方提议。伊朗将在考虑自身红线前提下回应美方最新提议。

　　他表示，伊美双方了解彼此的红线，伊朗在铀浓缩问题上的立场合理合法。任何忽视伊朗基本要求与权利的提议都不会得到积极回应。

　　巴加埃表示，伊朗已准备在国际原子能机构监督下实施建立信任的举措。他批评美方在伊美谈判期间重新实施制裁。

　　在阿曼斡旋下，美国与伊朗5月23日在意大利首都罗马举行第五轮间接谈判。虽然阿曼外交大臣巴德尔在谈判结束后说谈判“取得一些非决定性的进展”，但美伊双方在若干核心问题上分歧依然突出。美方坚持伊朗应全面停止所有级别的铀浓缩活动，而伊方强调适度开展铀浓缩活动是其和平利用核能权利的一部分，拒绝“零浓缩”要求。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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