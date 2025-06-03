人民网阿布扎比6月2日电 （记者任皓宇）唱京剧、跑竹马、打快板、演皮影戏……6月1日的阿联酋扎耶德大学阿布扎比校区内，一个个精彩的才艺展示轮番上演，引来阵阵掌声。当日，由中国驻阿联酋大使馆主办、扎耶德大学孔子学院承办的2025年“汉语桥”世界大中小学生中文比赛阿联酋赛区决赛成功举行。

快板表演。人民网记者任皓宇摄

中国驻阿联酋大使张益明致辞表示，在中阿两国领导人亲自推动下，阿联酋中文“百校项目”快速发展。如今，学中文、到中国留学已蔚然成风，不仅在阿联酋树立了样板，也带动更多的中东海湾国家掀起中文学习的热潮。希望同学们脚踏实地，不断努力，学好中文，将“小目标”绘制成“大蓝图”，为建设更高水平的中阿全面战略伙伴关系贡献更多青春智慧和力量。

双节棍表演。人民网记者任皓宇摄

今年比赛共设小学 A 组、小学 B 组、中学组和大学组四个组别。预赛于 4 月启动，吸引了阿联酋公立学校、私立学校及中文教育机构的 650多名选手报名参加，规模创历届之最。经过激烈的角逐，30 名优秀选手脱颖而出，晋级决赛。

京剧表演。人民网记者任皓宇摄

决赛现场，参赛选手通过生动的演讲和才艺表演，展示了学习中文的成果以及对中国语言文化的热爱。中学组比赛参赛选手还有现场问答环节，展现对中文语言文化储备及应变能力。最终获胜的小学组、中学组和大学组的优秀选手将代表阿联酋赴中国参加全球总决赛，与来自世界各地的优秀选手同场竞技、交流互鉴。

演唱中文歌曲。人民网记者任皓宇摄

阿联酋中文教学“百校项目”负责人法蒂玛表示，很高兴看到阿联酋学生们的精彩表现，“汉语桥”比赛是一个非常好的机会，来自世界各地的学生们都可以借助这个平台，跨越桥梁，接触不同的文化。

“穿着京剧水袖，我感觉好像跨越千山万水来到了中国。”亚斯学校8年级学生蕾安舞起水袖有模有样，“我经常在阿布扎比的晚霞中练习京剧，当东方歌声碰到阿拉伯海风，我感受到了不同文明交融的魅力。”

变脸表演。人民网记者任皓宇摄

决赛还特别邀请第17届世界中学生“汉语桥”比赛日本赛区冠军中西凰华来到赛场，表演川剧变脸，并分享学习中文心得。“因为学习中文，我认识了来自阿联酋及世界各地的朋友，‘汉语桥’真正成为一座文化交流的桥梁。”中西凰华说。

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