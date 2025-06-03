打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“‘汉语桥’真正成为一座文化交流的桥梁”

——2025年“汉语桥”世界大中小学生中文比赛阿联酋赛区决赛举行

2025年06月03日09:11 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网阿布扎比6月2日电 （记者任皓宇）唱京剧、跑竹马、打快板、演皮影戏……6月1日的阿联酋扎耶德大学阿布扎比校区内，一个个精彩的才艺展示轮番上演，引来阵阵掌声。当日，由中国驻阿联酋大使馆主办、扎耶德大学孔子学院承办的2025年“汉语桥”世界大中小学生中文比赛阿联酋赛区决赛成功举行。

快板表演。人民网记者任皓宇摄

快板表演。人民网记者任皓宇摄

中国驻阿联酋大使张益明致辞表示，在中阿两国领导人亲自推动下，阿联酋中文“百校项目”快速发展。如今，学中文、到中国留学已蔚然成风，不仅在阿联酋树立了样板，也带动更多的中东海湾国家掀起中文学习的热潮。希望同学们脚踏实地，不断努力，学好中文，将“小目标”绘制成“大蓝图”，为建设更高水平的中阿全面战略伙伴关系贡献更多青春智慧和力量。

双节棍表演。人民网记者任皓宇摄

双节棍表演。人民网记者任皓宇摄

今年比赛共设小学 A 组、小学 B 组、中学组和大学组四个组别。预赛于 4 月启动，吸引了阿联酋公立学校、私立学校及中文教育机构的 650多名选手报名参加，规模创历届之最。经过激烈的角逐，30 名优秀选手脱颖而出，晋级决赛。

京剧表演。人民网记者任皓宇摄

京剧表演。人民网记者任皓宇摄

决赛现场，参赛选手通过生动的演讲和才艺表演，展示了学习中文的成果以及对中国语言文化的热爱。中学组比赛参赛选手还有现场问答环节，展现对中文语言文化储备及应变能力。最终获胜的小学组、中学组和大学组的优秀选手将代表阿联酋赴中国参加全球总决赛，与来自世界各地的优秀选手同场竞技、交流互鉴。

演唱中文歌曲。人民网记者任皓宇摄

演唱中文歌曲。人民网记者任皓宇摄

阿联酋中文教学“百校项目”负责人法蒂玛表示，很高兴看到阿联酋学生们的精彩表现，“汉语桥”比赛是一个非常好的机会，来自世界各地的学生们都可以借助这个平台，跨越桥梁，接触不同的文化。

“穿着京剧水袖，我感觉好像跨越千山万水来到了中国。”亚斯学校8年级学生蕾安舞起水袖有模有样，“我经常在阿布扎比的晚霞中练习京剧，当东方歌声碰到阿拉伯海风，我感受到了不同文明交融的魅力。”

变脸表演。人民网记者任皓宇摄

变脸表演。人民网记者任皓宇摄

决赛还特别邀请第17届世界中学生“汉语桥”比赛日本赛区冠军中西凰华来到赛场，表演川剧变脸，并分享学习中文心得。“因为学习中文，我认识了来自阿联酋及世界各地的朋友，‘汉语桥’真正成为一座文化交流的桥梁。”中西凰华说。

(责编：徐祥丽、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部