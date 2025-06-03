6月1日，选手们在乌干达中部瓦基索区的维多利亚湖上参加端午龙舟赛。新华社发（尼古拉斯·卡乔巴摄）

新华社坎帕拉6月2日电（记者聂祖国）一年一度的端午龙舟赛1日在乌干达中部瓦基索区维多利亚湖举行。

中国驻乌干达大使张利忠和乌干达旅游部官员詹姆斯·姆博伊贾纳等嘉宾在比赛开始前一起为龙舟点睛。张利忠说，这场比赛体现了对不同文明的尊重和包容，以及互利共赢的精神。姆博伊贾纳表示，龙舟赛是非常欢乐和谐的交流活动，进一步巩固了乌干达人与当地华人社区间的联系。

船上，中乌两国队员齐心协力，并肩划桨；岸边，华侨华人、当地居民以及来自不同国家的观众共同为参赛队伍加油鼓劲，享受着这场融合传统文化与体育竞技的赛事。在湖畔设立的文化展区，非洲传统舞蹈和中国美食吸引了众多观众驻足体验。

6月1日，选手们在乌干达中部瓦基索区的维多利亚湖上参加端午龙舟赛。新华社发（尼古拉斯·卡乔巴摄）

经过激烈角逐，河北天唐队夺得比赛冠军。队长埃曼努埃尔·姆巴齐拉对记者说：“我们已经5次参加这项比赛了，今天终于赢得了冠军。”他非常感激中国队友和教练在训练中给予的支持和帮助。

6月1日，当地民众在乌干达中部瓦基索区举行的端午龙舟赛活动现场表演舞蹈。新华社发（尼古拉斯·卡乔巴摄）

另一支参赛队伍台州商会队从乌干达龙舟赛创立之初就一直参赛。队长阮文兵是一位旅乌近20年的侨商。他对记者说，能把中乌两国人团结在一起划龙舟，他觉得特别有意义。“龙舟是我们中华文明的一个象征。通过划龙舟我们增进了文化交流，也加深了友谊。”

乌干达女大学生格洛里亚·阿西姆韦跟着朋友前来，这是她第一次观看龙舟赛。她说：“我喜欢中国文化和中国人的团结精神，这种文化自信很值得我们学习。”

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