新华社北京6月2日电 英国定于2日发布未来10年军备发展计划，据英国媒体已披露的内容来看，英国将着力于扩大核武器规模，以提升“战备状态”。

英国政府强调该计划旨在更好应对来自俄罗斯的“紧迫威胁”。不过，不少媒体指出，英国急于“重新武装”，也是因为担心美国政府如本届总统唐纳德·特朗普威胁的那样不再为欧洲盟友提供“安全保障”。

5月19日，英国首相斯塔默在伦敦与欧盟领导人举行会议后参加记者会。新华社发（英国首相府供图）

核武、AI和网络战

英国首相基尔·斯塔默领导的工党政府定于2日发布最新《战略防务评估》报告，评估英国当前面临的安全“威胁”，就未来10年军备发展规划提出建议。斯塔默在发表于《太阳报》的文章中说，这份报告将成为英国“未来数十年的实力和安全蓝图”，“恢复英国的战备状态”将成为英国武装部队的核心目标。

报告称，英国国防面临“新时代威胁”，无人机、人工智能等技术改变了现代战争形态。英国国防大臣约翰·希利1日接受英国广播公司采访时说，“世界在变化，各种威胁日益严峻”。

这份评估报告由曾担任北大西洋公约组织秘书长的英国前国防大臣乔治·罗伯逊牵头制定。根据报告提出的建议，英国政府将采取一系列提高武器库存和产能的措施，包括投资15亿英镑（约合146亿元人民币）建造至少6家生产武器和炸药的工厂，外加采购7000件本土制造的远程武器。

英国政府将建造12艘新一代核动力攻击潜艇，10年后逐步替代现役的7艘潜艇。这一计划将在英国与美国、澳大利亚合作开发的“澳英美联盟”级核潜艇项目框架内完成，尚不清楚需投入多少资金。

据路透社解释，这类核动力潜艇装备的仍是传统武器，而英国另有装备核武器的潜艇舰队。英国政府透露将投入150亿英镑（1460亿元人民币）开发一种新型核弹头，以取代该核潜艇舰队当前装备的核弹头。该项计划先前已出台，这是英国政府首次披露其投入成本。

5月5日，在英国伦敦，军人参加阅兵仪式。当日，英国举行活动纪念第二次世界大战欧洲战场胜利80周年。新华社记者吴鲁摄

另据《星期日泰晤士报》报道，英国还考虑向美国购买可携带核弹的飞机。

英国防部还将投入约10亿英镑（97亿元人民币）打造所谓“数字定位网络”，利用人工智能技术联结武器系统，协助辨认和清除战场目标；还将成立“网络指挥中心”，通过阻断网络通信等手段，指导和协调应对“网络战”。

据法新社报道，英国上一份《战略防务评估》2021年由保守党政府发布。俄乌冲突全面升级后，英国政府于2023年对报告加以修订。

军费缺口怎么填

斯塔默2月宣布，到2027年，英国将把国防开支占国内生产总值（GDP）的比重从当前大约2.3%提升至2.5%；如果工党在2029年赢得英国议会下院选举，英国国防开支占GDP比重将进一步增加至3%。

特朗普在他上一次当美国总统期间就以美国不再为欧洲提供“保护”相威胁，频频施压北约内的欧洲盟友提高防务开支，当时北约提的军费目标是GDP的2%。特朗普再次入主白宫后，这一目标又被抬高到GDP的5%。

现在问题是，钱从哪来？

英国《独立报》认为，为把防务开支水平提升至GDP的2.5%，英国已经打算用削减对外援助等举措补贴军费，若再提升至GDP的3%可能面临阻力。

英国天空新闻网5月31日发表的一篇文章援引国防工业消息人士的话称，政府防务决策与投资陷入停滞已有一年多时间，业界需要明确的需求信号，以启动规模化生产，而非一些“宏大概念”。（沈敏）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)