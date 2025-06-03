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乌克兰称13架俄战机在特种作战行动中被摧毁

2025年06月03日09:07 | 来源：新华网
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　　新华社基辅/莫斯科6月2日电（记者李东旭 陈汀）乌克兰国家安全与国防委员会反虚假信息中心主任科瓦连科2日在社交媒体发文称，在乌国家安全局1日发动的特种作战行动中，至少13架俄军战机被摧毁，但他未透露被摧毁战机的具体型号。

　　乌克兰总统泽连斯基1日晚在社交媒体发文称，他当天听取了乌国家安全局局长马柳克关于特种作战行动的汇报。泽连斯基说，作战行动取得“辉煌战果”，“这是乌克兰独立完成的战果”。

　　泽连斯基称，此次行动策划耗时一年半，是深入俄境内“最远的一次行动”，参与行动的乌方人员及时从俄境内撤离。此次行动共使用了117架无人机，俄军34%的战略轰炸机被击中。

　　据乌克兰国际文传电讯社1日报道，乌国家安全局当天对俄境内四座军用机场实施特种作战，包括图-95和图-22战略轰炸机在内的41架俄战机遭到乌无人机袭击。

　　俄罗斯国防部1日发布消息说，乌克兰当天用无人机对俄伊尔库茨克州、摩尔曼斯克州、梁赞州、阿穆尔州和伊万诺沃州等地的机场发动袭击。袭击造成伊尔库茨克州和摩尔曼斯克州数架飞机起火，没有造成人员伤亡，数名涉嫌实施袭击的人员已被拘留。伊尔库茨克州州长科布泽夫对媒体表示，该州斯列德尼村一军事单位当天遭到无人机袭击，这是俄西伯利亚地区首次遭到无人机袭击。

　　另据俄罗斯国防部2日发布的消息，自1日20时10分至2日2时，俄防空部队在俄罗斯多地共拦截并摧毁162架乌克兰无人机，其中有57架在库尔斯克州上空被击落。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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