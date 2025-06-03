为推动交流互信搭建桥梁

哈萨克斯坦总统广播电视总局总干事 娆姗·卡吉巴耶娃

以前，古老的丝绸之路不仅促进了中国同中亚国家的贸易往来，也推动了各国民众之间的文明交流。丝绸之路是友好交往的见证者，也是巨大变革的催化剂。

如今，曾经连接不同地区的陆上丝绸之路再次发挥重要的作用。2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦首次提出共同建设“丝绸之路经济带”倡议。此后形成的共建“一带一路”倡议，不仅聚焦基础设施建设和经济发展，更成为人类命运共同体理念的重要载体。

我们讨论的不仅是商品的流通，也是理念、意义和信任的连接。国家间的相知相亲始于彼此的理解和尊重，在这个过程中，媒体的作用不可低估。

媒体作为当下丝绸之路上的新“商队”，有助于为各国民众传递知识、文化、新闻和价值观。我们只有真诚、深入地讲好“一带一路”故事，才能增进彼此理解、消除偏见。

媒体合作不仅是内容的交换共享，更能为地区的和平与稳定作出贡献。愿我们以真诚、友好的态度增进合作，为推动各方交流互信搭建媒体桥梁。

同心笃行 携手共赢

人民日报社副总编辑 方江山

2022年1月，习近平主席在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上首次提出“携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体”。

如今，中国同中亚五国均宣布在双边层面构建命运共同体，这是命运共同体理念首次在地区多边和双边层面全落地。命运共同体在中亚的全覆盖，彰显了中国与中亚五国在更高水平、更高标准、更高质量上开展合作的意志和决心。人类命运共同体理念日益成为全球共识、世界价值并发展成为共同行动的磅礴大势不可逆转；经济全球化这一不以人的意志为转移的历史大势不可逆转；人类共处的“地球村”日益休戚与共、共建共享的浩荡大势不可逆转。只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事，这是共同践行构建人类命运共同体理念的深刻启示，也是共同推动高质量建设“一带一路”的宝贵经验。

中国—中亚是我们共同的家园。媒体交流是中国和中亚关系的重要组成部分。我们六国媒体人理应把握大势、坚定信念、拓展思路，以务实行动，共同讲好守望相助、合作共赢的生动故事，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体凝聚力量、贡献智慧，发挥凝聚共识的建设性独特作用。

打造人文交往的多功能平台

哈萨克斯坦文化与信息部副部长 叶夫根尼·科切托夫

近年来，我们见证了中亚各国与中国在文化和经济领域的交流不断紧密。在此背景下，媒体合作日益成为中亚各国与中国之间合作的重要组成部分。

通过定期交流和媒体联合项目的实施，各国人文交往不断拓展，并迈向新高度。这不仅增强了彼此互信，也为更广泛范围内开展合作开辟了广阔前景。

近年来，哈中媒体合作稳步推进，具有可持续性和长期性。中国·霍尔果斯—中亚媒体联合工作站的成立，为促进国家之间的文化交流提供了新动力。关于在两国首都设立文化中心的倡议，也为文化交流注入了新活力。相信在各方的共同努力下，这些共建项目有望成为两国加强人文交往的多功能平台。

当前，媒体和创意产业快速转型，平台经济、人工智能等新技术新业态的兴起，正深刻改变媒体的工作方式和用户的使用习惯。

哈萨克斯坦和中国在通过现代媒体推动文明互鉴方面已取得一些积极成果。我相信，本次论坛将为进一步深化合作和交流经验搭建良好平台。

当好国际合作的“助推器”

中国—中亚机制秘书长 孙炜东

2025中国—中亚媒体合作论坛为中国同中亚国家主流媒体加强交流、深化合作提供了重要平台。近年来，中国同中亚国家关系更加紧密，政治和战略互信不断加深，各领域合作全面深入发展。

媒体是中国同中亚国家深化互利合作和友好情谊的桥梁与纽带，承担着夯实建设中国—中亚命运共同体社会基础的重要职能。首届中国—中亚峰会以来，中国与中亚媒体之间的交流合作更加密切，触达各国广大民众，有力加强了区域合作，有力促进了民心相通。

希望各国媒体聚焦发展与合作，讲好各国人民建设现代化国家、共同追求美好生活的故事，宣介中国同中亚国家在国际事务中的共同立场和主张，抵制任何形式的虚假信息，在维护自身正当权益的同时，捍卫国际公平正义。

今年4月，中国—中亚外长第六次会晤举行，各方表示支持中国—中亚机制秘书处全面运营。秘书处愿同各方密切配合，当好中国—中亚机制建设及六国合作的“助推器”。

夯实睦邻友好民意基础

中国驻哈萨克斯坦大使 韩春霖

中亚地处亚欧大陆中心，是古丝绸之路必经之地，也是当今全球最具发展潜力的地区之一。近年来，各方持续强化政治互信，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持。中国—中亚机制从无到有并日趋完善，为变乱交织的世界注入了宝贵的稳定性。

媒体肩负着推进民心相通的使命，在构建人类命运共同体方面发挥着重要作用。中国和中亚媒体多年来共同讲述各国相知相亲、共享机遇、共同发展的生动故事，不断夯实睦邻友好民意基础，为各领域合作营造了良好的舆论氛围。

当前，中国中亚合作不断走深走实，媒体更应发挥自身优势，唱响团结合作主旋律，增进文明互鉴，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体书写更加辉煌的篇章。

中国始终是中亚国家值得信任和倚重的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。站在新的历史起点，让我们以媒体为纽带，持续传播合作之声、道义之声、文明之声，让全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议在这片土地上不断焕发新的光彩。

携手应对数字时代新挑战

吉尔吉斯斯坦卡巴尔国家通讯社社长 梅杰尔别克·舍尔梅塔利耶夫

古丝绸之路不仅是贸易之路，也是知识、文化和技术交流的桥梁。中国提出的共建“一带一路”倡议，正是这一历史遗产的延续。

今天，媒体在影响公众舆论、加强文化交流、增进理解互信方面扮演着重要角色，中国和中亚国家正在开展积极的媒体合作。然而，在数字时代，虚假信息常常比经过验证的事实传播得更快，对公众舆论、国际关系和民众间的互信造成了一定程度的负面影响。

为了携手应对数字时代的新挑战，我们需要进一步加强合作，建立联合事实核查机制平台，提高媒介素养，发展专业交流，在推动信息透明、深化双边对话等方面持续努力。我们期待并致力于深化国家信息机构间的合作，在“一带一路”倡议框架下发展数字媒体。

丝绸之路不仅是地理路线，更是相互尊重、和平共处和共同发展的象征，优质高效的新闻传播活动有助于实现这些目标。通过创建公共信息空间，我们正在共同塑造中国和中亚携手发展的未来图景。

共同讲好塔中友谊故事

塔吉克斯坦《人民论坛报》总编辑 苏赫罗普·劳夫佐达

在当前全球经济不确定性增加、地缘政治复杂多变的背景下，中亚各国和中国的媒体应加强合作，促进跨文化对话，增进相互理解，携手应对挑战，推动构建基于信任的合作伙伴关系。

塔吉克斯坦与中国的友好关系源远流长。在过去的几十年里，双方在政治、经济、文化等领域开展了广泛合作。两国媒体也通过良好的合作机制定期交换信息、开展联合报道。我们相信，通过深化媒体合作，双方可以共同讲好塔中友谊的故事，促进两国人民之间的相互理解与信任。

为了进一步加强合作，我们建议，建立定期的媒体交流机制，组织记者互访和联合报道，增进双方了解；共同举办研讨会和培训班，提高媒体从业人员的专业素养和跨文化沟通能力；合作建设多语种的新闻平台，覆盖更多受众；加强在数字媒体领域的合作，共同应对信息安全和网络空间治理的挑战。

我们期待与中国媒体携手并肩，为中亚地区的稳定与繁荣作出贡献，创造更加美好的明天。

建设信息联通的“软性”基础设施

土库曼斯坦《金色世纪》电子报社社长 梅拉特·别克穆拉多夫

长久以来，中国与中亚致力于共同追求和平与发展的目标，可以追溯到古丝绸之路时期。丝绸之路自诞生之初，便肩负着促进文明互鉴的重要使命。以现代公路、铁路、海运和航空线路形式重塑丝绸之路十分必要，而建设国家之间信息联通的“软性”基础设施，推动实现民心相通，对于复兴丝绸之路也同样重要。

当下，共建“一带一路”倡议的影响范围越来越大，发出和平与共建声音，并将这种精神传播至世界各地，媒体责无旁贷。

人工智能等数字工具的出现，既带来了新资源，也产生了新风险。我们必须牢记，技术创新不应背离传统价值，传统价值也不应成为变革的阻碍。二者应携手并进，共同创造更加美好的世界。

历史上，土库曼斯坦地处欧亚交通枢纽，是各民族文化传统与风俗习惯的交汇之地。如今，我们正与全球志同道合的朋友们一道，复兴丝绸之路承载的永恒价值。期待通过一系列实质性对话，各国之间能更好地相互理解，探索长期合作的新模式。

与各国人民共建绿色丝路

中交集团中国水利电力对外有限公司党委书记、董事长 万启洲

中国水利电力对外有限公司在中亚地区深耕二十载，致力于发挥水利、电力和清洁能源主业优势，与中亚国家人民共同建设绿色丝路、共同促进区域繁荣。承建的一系列典型工程，既是“中国建造”的亮丽名片，也是中外合作共赢的生动见证。

以绿色发展推动能源合作。公司建设的玛依纳水电站，是哈萨克斯坦独立以来兴建的第一个大型水电站；建设的图尔古孙水电站，是共建“一带一路”倡议提出以来中哈产能合作框架下首个落地的清洁能源项目，为当地发展注入绿色动能。

以海外履责共创美好生活。公司在设施修建、人才培养、教育帮扶等各领域积极作为，致力于将“建好一座电站，改善一片环境，带动一方经济，造福一国百姓”的目标变为现实。

以人文交流续写友谊新篇。公司通过企业开放日、传统民俗节庆、传统美食分享等形式，开展丰富多样的文化交流活动，推动中国传统文化与中亚各民族文化相互融通，为各美其美、美美与共的文明互鉴搭建桥梁。

做区域发展蓝图的推动者和传播者

乌兹别克斯坦世界通讯社社长 法赫尔丁·帕尔皮耶夫

2025中国—中亚媒体合作论坛不仅是当下媒体对话的重要平台，更为媒体之间未来的合作打下良好基础，我们应团结中亚和中国媒体力量，为讲好友好合作的故事、推动互利共赢的共同目标而不断努力。

在两国媒体的积极推动下，乌兹别克斯坦与中国在媒体领域的合作正在持续开展。本次论坛，乌兹别克斯坦有多位来自主流媒体、高校和科研机构的代表出席，展现了本次论坛和相关活动对业内人士强大的吸引力。

我们聚在一起，既是为了守护共同的文化遗产与历史记忆，也是为了促进今天的发展和明天的前景。本次论坛不仅把我们团结在一起，也呼唤我们携手同行，成为中国—中亚发展蓝图的推动者和传播者。

我建议，以中国和中亚五国的名义定期举办关于友谊与合作的新闻作品征集活动，吸引更多媒体记者参与进来，挖掘报道更多积极向上的好故事，反映多边合作的愿景与发展方向，助力中国—中亚命运共同体建设。

用好报道编织连接彼此的精神纽带

中央广播电视总台亚欧总站站长 王 斌

作为中国与中亚国家媒体交流的见证者、记录者和推动者，中央广播电视总台始终以媒体之力架设友谊之桥，以文化之光照亮合作之路。从“直通中亚”新闻机制落地，到《平“语”近人》多语种版热播，总台共建“新闻热线”平台，实现内容共享，联合摄制纪录片，用镜头记录中国与中亚国家共同发展的时代脉搏。

中央广播电视总台将倡议成立“中国—中亚新闻联盟”，这一联盟将致力于建立新闻资源共享机制，共讲中国—中亚高质量发展故事；开展人工智能、5G传播等前沿领域合作，提升区域媒体竞争力；以文明对话抵制偏见，以客观报道增进理解，筑牢命运共同体的人文根基。

当中亚五国与中国的发展故事同频共振，必能奏响和平、发展、合作、共赢的时代强音。几千年前，驼铃商队踏出横贯欧亚的丝绸之路；当下，各国媒体人用好故事、好报道编织连接彼此的精神纽带。让我们赓续丝路精神，深化交流合作，为构建更紧密的中国—中亚命运共同体贡献智慧。

优势互补，践行丝路精神

中国石油中亚俄罗斯公司副总经理 常福权

中国石油深耕中亚市场28年，始终秉持“互利共赢、共同发展”的理念，与合作伙伴优势互补、协同互促，以实际行动践行丝路精神，书写新时代能源合作篇章。

依法合规，厚植发展根基。中国石油践行本土化战略，在中亚五国创造3万余个就业岗位。在哈萨克斯坦，中国石油参股的多家合资企业为当地经济持续注入动能。

技术创新，促进产业升级。中国石油以先进技术助力当地构建完整油气业务链，其中，对奇姆肯特炼厂的现代化改造，使其成为哈萨克斯坦首家具备生产欧Ⅳ、欧Ⅴ标准成品油的企业，跻身绿色环保炼厂行列。

文化交融，编织民心纽带。中国石油积极投身当地社会公益事业和文化交流活动，在中亚地区公益捐助累计超4亿美元。所属项目设立专项奖学金，推动众多中亚青年到中国求学深造。

管道互联，铺就立体网络。中国—中亚天然气管道自运营以来惠及沿线中亚国家及中国20多个省份，既促进了管道沿线地区经济社会发展，也帮助中亚国家实现能源出口多元化。

展现构建命运共同体的生动实践

新华通讯社阿拉木图分社社长 赵 宇

2025中国—中亚媒体合作论坛是中国与中亚国家的媒体盛会，将为加强媒体友好交流与团结合作，促进中国与中亚国家相互尊重、睦邻友好、同舟共济、合作共赢发挥重要的积极作用。

中亚地处亚欧大陆腹地，安全形势错综复杂，经济可持续发展面临内外挑战。中国同中亚各国以合作促发展，共同维护地区和平。共建“一带一路”倡议在中亚地区开花结果，双方相知相亲、互融互通，谱写了中国同中亚各国人民同甘共苦、心心相印的动人交响曲。

今年4月，新华通讯社和中国驻阿拉木图总领馆联合主办“中国式现代化与中国—中亚命运共同体”红厅论坛。其间，哈萨克斯坦“一带一路”专家俱乐部主席苏尔丹诺夫先生说：“在中国人的理念里，朋友要长久，利益是共享的。”

我们有责任讲好中国与中亚国家文明交流互鉴的精彩故事，展现双方构建命运共同体的生动实践和成功经验，描绘出双方守望相助、携手共赢的奋进画卷，让休戚与共、命运与共成为各国人民的共同信念和追求。

为中亚能源转型注入强劲动力

通用技术集团国际控股有限公司副总经理 武 艺

深耕多年，通用技术国际公司在中亚逐渐形成了能源、基础设施建设、产能合作三大领域协同发展的良好局面。

能源领域，公司积极推动中亚地区的能源结构优化与绿色转型，投资建设乌兹别克斯坦100兆瓦热电联供项目，探索天然气快速发电，实现传统能源清洁利用；哈萨克斯坦150兆瓦风电项目等成为新能源开发的标杆项目，促进当地能源结构转型。

基础设施建设领域，公司承建的阿姆布哈拉1号新建泵站作为乌兹别克斯坦首个大型泵站，为31.5万公顷农田灌溉提供保障，惠及178万民众。

产能合作领域，公司投资控股的哈萨克斯坦ALLUR集团建成后，产销量从9000余辆跃升至近10万辆，成为该国唯一具备全散件组装能力的汽车企业。

未来，公司将继续强化各方合作：以ALLUR集团为中心，推动新能源汽车在中亚本地化生产；加速绿色基建，为中亚能源转型注入强劲动力；促进媒体联动，让更多合作的故事从项目一线走向大众视野。

高效协同，提升互联互通水平

中国电建欧亚区域总部副总经理 谭晓峰

作为共建“一带一路”的参与者，中国电建以能源转型为纽带，以基础设施互联互通为基石，以民心相通为目标，推动各方高效协同，为构建中国—中亚命运共同体贡献力量。

坚持绿色发展，谱写生态新篇。在哈萨克斯坦建成谢列克60兆瓦风电、札纳塔斯100兆瓦风电等项目，每年为当地提供超5.5亿千瓦时的绿色电力；在乌兹别克斯坦，纳沃伊100兆瓦光伏电站和泽拉夫善500兆瓦风电项目每年可满足约50万户家庭的用电需求。

参与共建项目，深化互联互通。在哈萨克斯坦，“双西公路”项目群使霍尔果斯至阿拉木图车程较之前缩短约2小时；在吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦，中国电建承建的多个公路修复项目为提升区域互联互通水平作出了重要贡献。

架设民心桥梁，共绘人文画卷。中国电建推进属地化运营，为哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦提供近万个就业岗位；与乌兹别克斯坦当地大学签署校企合作备忘录，资助多名乌方大学生到中国学习水利水电知识，为中乌水利水电领域合作注入新动能。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)